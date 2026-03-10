Proyecto de ley para sancionar el uso de máscaras en protestas llega a la Asamblea Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que propone fijar penas de hasta seis años de cárcel a quienes −durante protestas o manifestaciones− utilicen máscaras para ocultar su rostro de forma parcial o total con fines violentos.

Montalvo defendió ante el pleno la propuesta del gobierno de José Raúl Mulino, resaltando que el proyecto busca modificar el Código Penal. Señaló que la ley pretende “proteger a las personas que se manifiestan pacíficamente”.

[Le podría interesar: ¿Cárcel por protestar con máscara? La polémica propuesta de Mulino que enciende las alarmas]

Según la titular de la cartera de Gobierno, se busca evitar que personas que tratan de interrumpir una protesta pacífica entren a generar otras "situaciones” o ataquen a quienes se están manifestando y haciendo valer sus derechos en un momento determinado.

La ministra expuso que las personas que se manifiestan no se ocultan y son quienes terminan “enfrentando procesos”, y puntualizó que presenta la propuesta para que sea valorada e incluso forme parte de un debate.

“Esta ley defiende y protege”, señaló Montalvo al finalizar su intervención en el pleno Legislativo.

Montalvo se refiere al proyecto de ley 826, que adiciona el artículo 169-A del Código Penal, presentado por el Ejecutivo el pasado mes de febrero.

El artículo establece que: “Quien, durante una manifestación, protesta u otra concentración pública, utilice capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro, con el propósito de provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años”.

Se añade además que, si estos actos “encubren o propician la comisión de delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública”, la pena será de cuatro a seis años de prisión, sin perjuicio de la sanción que corresponda por el delito cometido.

Las reacciones a lo dicho por la ministra Montalvo en el pleno no se hicieron esperar.

El diputado Luis Duke (Coalición Vamos) cuestionó en su cuenta de X la rapidez con la que se tramita este proyecto, en contraste con los “proyectos de ley anticorrupción”.

Ministra @DinoskaDinoska presentando el proyecto de ley donde establece CARCEL para los que protestan con mascaras.... Te apuesto que el presidente de la comisión de gobierno lo colocará de una vez a debate... pero los proyectos de ley anticorrupción... lentos como la tortuga...… — Luis “Lucho” Duke (@LuchoDuke) March 9, 2026

En su momento, el proyecto de ley generó debate y opiniones entre diputados actuales y del periodo pasado, como es el caso de Juan Diego Vásquez, quien mediante un video llamó al debate y calificó como “penoso y sorprendente” que el gobierno haya propuesto esta iniciativa.

[Le podría interesar: Juan Diego Vásquez critica ley anticapuchas impulsada por el gobierno de Mulino]