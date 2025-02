‘Que vaya viendo dónde va a hacer negocios’: Mulino sobre la marina privada de Louis Sola

Escuchar audio noticia

El estadounidense Louis Sola ha mentido “descaradamente” y el presidente de la República, José Raúl Mulino, no está dispuesto a otorgar concesiones estatales “a alguien que nos ataca miserablemente”.

Para poner en contexto a los lectores: Sola es el presidente de la influyente Comisión Marítima Federal (FMC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y fue el testigo estrella en una audiencia en el Senado de Washington, en la que respaldó la teoría de la supuesta influencia china en las operaciones del Canal de Panamá. Paralelamente, impulsa la construcción de una marina privada en Amador, sobre terrenos estatales, y esta semana propuso la creación de un “fondo soberano” para financiar inversiones estadounidenses (como la de él) en el Canal.

Lo de la influencia china ha sido reiteradamente desmentido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y también por Mulino, quien este jueves no ocultó su malestar con el comisionado marítimo.

“El señor Sola mintió descaradamente. En algún momento de mi vida lo conocí, no soy amigo de él, y sé que ha hecho negocios en Panamá. No sé si en este momento está gestionando una marina... [Pero] nosotros no podemos ser recíprocos con quien no lo es con Panamá. Así de sencillo”, dijo Mulino este jueves 27 de febrero, en su conferencia de prensa semanal.

“Vaya viendo dónde va a hacer negocios, porque nosotros no le vamos a dar concesiones importantes a alguien que nos ataca miserablemente y falsamente, como lo hizo él... Ya la Autoridad del Canal hizo una aclaración desmintiendo al señor este”, remarcó.

Cuando Mulino tenía un mes en el cargo, una delegación de la FMC realizó una visita oficial a Panamá. Ahí estaban Sola y el también comisionado marítimo Daniel Maffei, otro testigo de la audiencia del Senado sobre el presunto control de China en las operaciones del Canal. Fueron atendidos por Mulino; por los ministros José Ramón Icaza (de Asuntos del Canal) y Juan Carlos Navarro (de Ambiente), y por los administradores de la Autoridad Marítima (AMP), Luis Roquebert, y de la ACP, Ricaurte Vasquez.

Todas estas entidades guardan alguna relación con la marina de Sola y su familia, a través de concesiones estatales y permisos.

“Él [Sola] no goza de ningún tipo de privilegio. Como cualquier persona puede venir a Panamá. Maneja una institución importante en el aspecto de seguridad marítima en Estados Unidos y hasta ahí. Pero mintió descaradamente”, dijo Mulino este jueves.

Icaza y Vásquez han negado que Sola les hablara de sus inversiones privadas en Panamá, aunque el administrador de la ACP ya advirtió un posible conflicto de interés en el manejo del comisionado marítimo.

De hecho, Sola aprovechó la visita oficial de la FMC a Panamá para participar (como “invitado”) en una reunión con la Unidad de Cumplimiento Ambiental de la ACP (en la que no participó Vásquez, convocada para examinar la compatibilidad del proyecto de Amador Marina, S.A. (que es el nombre de la sociedad promotora del proyecto) con las operaciones de la vía.

Sola fue apoderado de Amador Marina hasta 2018. Al frente de la sociedad están ahora sus hijos Carolyn y Anthony.

Sobre Amador Marina y los nexos del comisionado federal, La Prensa publicó una investigación titulada Ceden terreno en Amador para marina privada, sin licitación previa, el 1 de octubre de 2024.

Ese mismo día, Sola dirigió una carta (con membrete oficial de la FMC) al entonces secretario de Estado, Antony Blinken, para solicitar que tomara acciones contra el periódico por supuestamente violar las leyes federales sobre intimidación y amenazas en el comercio, sobre la obstrucción de investigaciones federales y sobre acoso, ya sea virtual o digital.

Blinken no le hizo caso.

Información en desarrollo...