Ratificaciones primero: la ruta de la Comisión de Credenciales antes de discutir el reglamento interno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Primero las ratificaciones de funcionarios designados por el Ejecutivo y la elección del subcontralor, después los cambios al reglamento. Esta es la fórmula que ensaya la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, que preside la diputada oficialista Dana Castañeda.

El tema quedó claro el pasado miércoles 21 de enero, durante la última sesión de este organismo legislativo. Ese día, los nueve comisionados trataron una agenda de 11 puntos que incluyó la ratificación de dos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia; los nombramientos de designados por el presidente José Raúl Mulino en juntas directivas de varias instituciones oficiales, como la Autoridad Marítima de Panamá y el Fondo de Ahorro de Panamá, entre otros; así como las reglas para analizar los perfiles de los candidatos a subcontralor y el análisis de una denuncia presentada contra Mulino.

Le puede interesar: Diputados archivan denuncia contra Mulino por advertencia de ‘prender el país’ si no lo dejaban correr

Comisión de Credenciales de la Asamblea. LP/Eliana Morales

Ese miércoles, la comisión sesionó hasta las 7:00 p.m. Los diputados Augusto Palacios y Yamireliz Chong solicitaron alterar el orden del día para incluir el debate de proyectos de ley que modifican el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), pero la propuesta no fue aceptada. De acuerdo con sus colegas, no contaban con las cinco firmas necesarias para que eso ocurriera.

“Les pido el respaldo para que el orden del día se pueda incluir dentro de esta sesión, por una buena vez, el reglamento interno”, expresó Palacios.

Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca), pidió que, después de abordar la agenda del miércoles, comenzara el prometido debate. Pero no. Al final de la sesión, Castañeda dijo que verán el asunto después de la elección del subcontralor, una tarea que la Asamblea tiene pendiente.

Dana Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales. Foto: Captura de pantalla TVL

De hecho, la Comisión de Credenciales aprobó ese día una resolución que describe el procedimiento para analizar los perfiles de los 21 candidatos al cargo, que está vacante desde septiembre del año pasado.

Lea aquí: Estos son los 21 aspirantes a subcontralor de la República

“La hoja de ruta es justamente esa. Estamos agotando las ratificaciones. Teníamos pendiente (la ratificación) de los magistrados suplentes. Y la del subcontralor. Inmediatamente, el único tema que queda pendiente es el del reglamento interno, el cual vamos a discutir dándole la prelación que necesita. Y que sean los votos los que decidan sobre los cambios que se requieran”, dijo.

Los bloques

La presidenta de la comisión recordó que el debate debe retomarse en el segundo bloque. En octubre de 2025, la comisión acordó analizar los temas en seis bloques. Por el momento, hay un proyecto que contiene 16 iniciativas presentadas por diputados de distintas bancadas.

Sin embargo, quedaron por fuera propuestas relevantes, como el descuento salarial a aquellos diputados que se ausenten del pleno y la prueba antidoping obligatoria.

Arquesio Arias, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), respaldó a Castañeda en la estrategia para debatir los cambios a las reglas con que opera el Legislativo.

“Nunca hemos dicho que no se incluya (el debate). Al final hay que dejarle claro al país que aquí cada diputado tiene un voto. Todo lo que pase o no pase… al final es con votos”, añadió.

En 2021, Arias enfrentó una investigación en la Corte Suprema de Justicia por la supuesta comisión de delitos sexuales, pero el tribunal lo declaró no culpable.

Compromiso del presidente de la Asamblea

Los cambios al RORI también forman parte de los compromisos que adquirió el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, durante el camino para llegar a la silla.

El 1 de julio de 2025 obtuvo el respaldo de los diputados de Vamos y otras fracciones, como Seguimos, a cambio de poner en agenda proyectos relacionados con la transparencia y la rendición de cuentas, pero hasta ahora no ha cumplido esa promesa. El pasado 2 de enero, durante su discurso a la Nación, se comprometió a impulsar la reforma a la Ley de Carrera Legislativa y a la Carrera Administrativa.

Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Herrera. LP/Isaac Ortega

Informó que se firmó un convenio con el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), que brindará asesoría y acompañamiento técnico para concretar una agenda de modernización del Palacio Justo Arosemena. Esta incluye la digitalización de los procesos administrativos y de Recursos Humanos, que actualmente se realizan de forma manual, así como la instalación de relojes biométricos y cámaras de seguridad para un mayor control y eficiencia en los registros.