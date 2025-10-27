Recorte silencioso: Miviot tendría $52 millones menos para inversiones pese a ejecución del 50%

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El recorte pasó casi desapercibido, al igual que la actuación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) durante las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional, una noche del pasado mes de agosto. La cartera de Vivienda sufrió una reducción de $52.9 millones en su presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, principalmente en el renglón de inversión.

Es uno de los recortes más drásticos, proporcionalmente, a nivel de ministerios, superando al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) -$29 millones- o incluso a instituciones que han sido condenadas a la desaparición, como el Ministerio de la Mujer -$2 millones-.

A punto de aprobarse el proyecto de ley de presupuesto N°293 en el Legislativo, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, fue consultado al respecto. “El presupuesto está limitado, restringido”, admitió a periodistas el pasado jueves 23 de octubre, tras el Consejo de Gabinete en Veraguas.

De un total de $134.7 millones en el presupuesto 2025, el Miviot pasaría a tener $79.8 millones para 2026. En el periodo de modificaciones y rejuegos presupuestarios llevados a cabo entre la Asamblea y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no se solicitaron mayores recursos para la entidad. Esto a pesar de que en la sesión de las vistas presupuestarias del pasado 26 de agosto, Jované señaló que tendrían que buscar traslados de partidas.

Los números muestran que la mayor reducción presupuestaria se daría en el renglón de inversiones: de $103.9 millones este año, pasaría a $52.9 millones en el próximo.

A pesar de que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que los recortes responden en parte a la ejecución presupuestaria, el Miviot mantuvo una ejecución del 50.4% en inversión hasta agosto de 2025, más alta que entidades que vieron aumentos presupuestarios, como el Ministerio de Gobierno, que tuvo una ejecución del 47.8% en inversiones hasta la misma fecha, pero que recibiría $28 millones más que en 2025.

Optimismo a pesar del recorte

A pesar de que más de la mitad de los recursos destinados a la construcción de viviendas sociales en el Miviot serán recortados (pasaría de $58.4 millones este año a $25.4 millones en 2026), el ministro Jované se muestra optimista y comprensivo.

“Es parte del ordenamiento de la casa, estamos tratando de poner todo en orden. En lo que llevamos de gestión, hemos pagado aproximadamente $300 millones en cuentas pendientes. Si no hubiéramos heredado esa deuda, estaríamos invirtiéndolo en nuevos proyectos”, señaló.

Al tiempo, reiteró que aunque tendrán una limitación presupuestaria en el año 2026, se enfocarán en “un plan de crecimiento y la continuidad de proyectos paralizados”.

El pasado jueves, el titular de Miviot junto al presidente José Raúl Mulino entregaron unas 15 viviendas en Veraguas para familias que habían sido afectadas por desastres naturales en noviembre de 2024.

Entre los proyectos que Jované mencionó que requieren continuidad se encuentran 240 unidades de vivienda en la Comarca Ngäbe Büglé, la última etapa de Ciudad Esperanza, en Arraiján, Panamá Oeste; proyectos habitacionales en Altos de los Lagos y Santa Isabel, en Colón.

Por otra parte, en la vista presupuestaria de agosto pasado, Miviot aseguró que en concepto de subsidio habitacional solo destina una fracción del 9% de su presupuesto. Al tiempo que se mostraron optimistas de que la situación presupuestaria mejore con la reducción del servicio de la deuda pública en la próxima vigencia fiscal.