Representante de Ancón, Yamireth Batista, responde a las acusaciones de corrupción: ‘Soy una mujer honesta’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La representante del corregimiento de Ancón, Yamireth Batista, respondió este martes 5 de mayo a las acusaciones de supuestos actos de corrupción, como el presunto uso de dinero de la junta comunal para remodelar su casa y pagar fiestas.

“Soy una mujer honesta que trabaja por lo suyo. Todo lo que tengo es producto de mi salario y de mi trabajo”, dijo en entrevista con TVN Noticias.

Dejó entrever que se trata de ataques políticos y que declarará oportunamente ante las autoridades, como se lo han aconsejado sus abogados.

La semana pasada, exfuncionarios de su administración y vecinos de Ancón presentaron varias querellas contra Batista ante el Ministerio Público por supuestos malos manejos de fondos públicos. También interpusieron denuncias por presunto maltrato al personal de la junta.

Fue el exadministrador de la Junta Comunal, José Luis Barrera, quien reveló algunos detalles. Contó, por ejemplo, que estaba a cargo de las remodelaciones de las instalaciones de la junta comunal y que, supuestamente, la representante le habría ordenado remodelar su casa en Condado del Rey.

“Se le hizo la remodelación, se le puso aire y todo fue con los carros del Estado”, aseguró Barrera en entrevista con Radio Red.

“Con plata del Estado también alquiló polleras para el festival. Otro compañero, que fue despedido, le hizo overhaul al carro de ella con plata de la junta y al de su exesposo”, relató.

Barrera aseguró, además, que cuando Batista compraba medicamentos pasaba las facturas a la junta y que incluso tiene una coach para asuntos de depresión, cuyo pago —según dijo— se hacía con fondos de la junta comunal. “Le pagó los 15 años a la hija de su chofer. De todo eso tenemos pruebas”, añadió.

La representante es miembro del Movimiento Otro Camino (MOCA). De hecho, a lo interno del partido, el fiscal de Honor y Disciplina, Edwin Guardia, ya abrió una investigación.