Representante de Tocumen denuncia aumento de robos, hurtos y homicidios en su corregimiento

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Secuestros, hurtos, robos a comercios y asesinatos a plena luz del día. Forman parte de los hechos que, según la representante de Tocumen, Arielis Barría, golpean con fuerza a su corregimiento.

En el seno del Consejo Municipal de Panamá, la representante hizo un llamado a las autoridades y emplazó al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, a poner atención en la inseguridad que, según advirtió, ha aumentado en esta zona de la ciudad capital.

Barría también se refirió al constante cambio de personal en las zonas policiales, sobre todo de los jefes de zona. Aseguró que conoce casos en los que rotan a los agentes cada “tres o cuatro meses”, lo que impide dar continuidad a estrategias y proyectos en ejecución.

Además, pidió un cambio en la estrategia de la Policía Nacional. A su juicio, las acciones actuales “no están funcionando” y han contribuido a agravar la situación.

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El caso de doble homicidio

Hace una semana, Tocumen fue escenario de un doble homicidio a plena luz del día, en el sector de El Brillante. Las víctimas viajaban en un taxi cuando sicarios en motocicleta dispararon contra el vehículo. El pasajero murió en el lugar. El conductor falleció después en un hospital.

Lo ocurrido refleja una realidad que no solo afecta al este de la capital. También alimenta la preocupación en el resto del país, sobre todo en lo que va del año.

Cifras

Los datos oficiales muestran una tendencia mixta. En el distrito capital, los homicidios bajaron 34 % entre enero y febrero, al pasar de 98 casos en 2025 a 77 en el mismo periodo de 2026. Sin embargo, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reconoció que marzo registra un repunte.

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En contraste, otros delitos van al alza. Los robos aumentaron 4 %, al pasar de 405 casos en 2025 a 422 en 2026. Los hurtos también subieron 5 %, de 1,346 a 1,409 casos hasta febrero de este año.