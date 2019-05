Roux no reconocerá resultados extraoficiales y Cortizo se declara ganador

El candidato a la Presidencia de la República por el opositor Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, anunció que no reconocerá los resultados extraoficiales del Tribunal Electoral (TE), hasta examinar las actas físicas.

"Tenemos un resultado demasiado estrecho para estar haciéndolo extraoficial", indicó Roux a los periodistas la noche de este domingo 5 de marzo. En ese momento, los resultados del TE le otorgaban el 31.06% de los votos, después del perredista Laurentino Cortizo, que tiene 32.98%, con el 88.69% de las mesas escrutadas.

"Lo que digan las actas nosotros lo vamos a reconocer", remarcó.

No obstante, Cortizo dice que los resultados le favorecen y que espera la llamada en la que los magistrados del TE le comunican que fue electo presidente.

"Estoy seguro que triunfamos... Ya es hora que el Tribunal Electoral diga quién ganó", dijo Cortizo al salir de su residencia, en el PH Punta Roca de Paitilla. Anunció que se dirigiría al hotel Panamá, donde aguardará la llamada del TE junto a sus seguidores.

Sobre el reclamo de Roux, Cortizo señala "que está en todo su derecho de denunciar cualquier irregularidad".

Roux comunicó que hay un "equipo legal" de copartidarios en la sede del TE y en San Miguelito, distrito en el que -según él- se han anulado votos que favorecerían a CD.

Espero que el @tepanama entienda la importancia de lo que está sucediendo. Todavía no pueden declarar a un ganador porque no tiene sentido que no se tomen en cuenta los resultados de San Miguelito, con 272 mil electores, debido a irregularidades e impuganciones. #RómuloPresidente

En el TE se encuentran los exministros José Raúl Mulino, Jorge Ricardo Fábrega y Roberto Henríquez; también los abogados Inocencio Galindo y Aníbal Galindo, este último antiguo asesor del expresidente Ricardo Martinelli (2014-2019).

Me he comunicado con el @tepanama para advertirles de las irregularidades de esta elección. No se puede hacer una declaración irresponsable con base en los números no oficiales del TER. #RómuloPresidente