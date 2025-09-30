Río Chagres, Darién y Guna Yala están bajo la lupa por minería ilegal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ante el hallazgo de focos de minería ilegal en varias zonas del país, lo que llevó el fin de semana a la detención de 22 ciudadanos de Colombia por la práctica de esta actividad en la comarca Guna Yala, el Ministerio de Ambiente de Panamá anunció que se han intensificados los operativos de fiscalización y el control.

Alertaron que este tipo de actividades ilegales están poniendo en peligro la preservación del medioambiente debido a que utilizan químicos como el mercurio que son altamente contaminantes y peligrosos para la biodiversidad.

Disney Fajardo, biólogo y director del Parque Nacional Soberanía, además de miembro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), explicó que se han identificado casos en áreas vulnerables como el río Chagres, en la cuenca del Canal de Panamá, en Guna Yala y en Darién.

“La minería ilegal no solo afecta la flora y fauna, también contamina las aguas con químicos altamente tóxicos como el mercurio. Es un problema que tiene un efecto dominó en todo el ecosistema”, advirtió Fajardo.

El funcionario señaló que estas prácticas ilegales implican la tala de árboles, la contaminación de fuentes de agua y la alteración de hábitats naturales, lo que pone en riesgo tanto a la biodiversidad como a comunidades que dependen directamente de estos recursos.

Fajardo precisó que se ha reforzado la presencia de guardaparques en áreas protegidas, quienes ahora cuentan con mejor equipamiento y tecnología, incluyendo drones, para vigilar extensiones de terreno las 24 horas del día en las áreas vulnerables y expuestas a la minería ilegal.

“Este es un problema que requiere el esfuerzo conjunto de las instituciones, pero también de las comunidades, y donde la educación ambiental es clave para reducir el impacto”, destacó Fajardo.

En el caso del Parque Nacional Soberanía, Fajardo aclaró que hasta el momento no se han detectado operaciones de minería ilegal. Sin embargo, reiteró que el riesgo es latente y que el país debe mantenerse en alerta frente a los llamados “delincuentes ambientales”.

Para enfrentar el problema, el Ministerio de Ambiente trabaja junto a la Policía Ambiental, el Órgano Judicial y otras entidades del Estado.

De hecho, hace seis meses, una operación conjunta entre funcionarios del Ministerio Público y la Policía Nacional desmanteló una red de minería ilegal que operaba en las inmediaciones de la Cuenca del Canal de Panamá.

En ese momento, las autoridades ubicaron un total de 16 campamentos ilegales que eran utilizados para la minería ilegal en las cuencas de los ríos Cuango y Culebra, en las inmediaciones del corregimiento de Santa Isabel, Colón.