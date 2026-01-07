Rodolfo Precilla toma las riendas del Concejo de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Concejo de Panamá tiene una nueva junta directiva desde el 6 de enero de 2026. Rodolfo Precilla, representante del corregimiento de Caimitillo, asumió la presidencia, mientras que Maritza Villareal, de Río Abajo, es la vicepresidenta.

La nueva directiva enfrentará desafíos urgentes, especialmente en lo que respecta a la transparencia en la gestión de los recursos de la descentralización.

Rodolfo Precilla y Maritza Villareal (centro) junto a autoridades muncipales y del Legislativo. Foto: Tomada de la cuenta del Concejo.

“Gracias a Dios y a todos los compañeros que me dieron esta oportunidad”, declaró Precilla al asumir el puesto, luego de destacar su compromiso con los 26 corregimientos de la capital. Sin embargo, su discurso, aunque cargado de agradecimientos y promesas de trabajo conjunto, no dio detalles claros sobre las medidas específicas que adoptará para abordar la falta de transparencia que ha caracterizado la gestión de los recursos municipales en los últimos años.

Uno de los temas más sensibles durante su mandato será cómo garantizar que los recursos distribuidos entre los corregimientos realmente lleguen a los proyectos comunitarios que los necesitan. Precilla aseguró que trabajará “de la mano” con el alcalde Mayer Mizrachi para asegurar que los proyectos se lleven a cabo de manera efectiva.

Rodolfo Precilla, representante de Caimitillo. Tomada de redes sociales.

“Queremos que los proyectos del alcalde no se detengan, que se expliquen y que se realicen de la mejor manera”, aseguró Precilla, quien también habló sobre la necesidad de buscar soluciones para los terrenos que no pertenecen al municipio, con el fin de facilitar el desarrollo de obras.

En lo referente a Panamá Norte, una de las zonas más afectadas por la falta de infraestructura y servicios básicos, Precilla recordó los avances en la construcción de un hospital. “Gracias al trabajo conjunto con el alcalde, se cedió un terreno para este proyecto”, explicó.

El caso de nepotismo

En diciembre de 2024, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sancionó a Precilla al confirmar que tres funcionarios de la junta comunal bajo su cargo eran sus familiares.

La Antai había sancionado al representante con una multa equivalente al 50 % de su salario mensual y recomendó la destitución de los tres servidores involucrados. Asimismo, la entidad afirmó que Precilla había incurrido en una violación al Código de Ética de los Servidores Públicos.

¿Cómo funciona la junta directiva del Concejo?

El Concejo de Panamá está compuesto por 26 representantes de los corregimientos de la ciudad capital, quienes son elegidos mediante voto popular en las elecciones generales.

La elección de la junta directiva, que incluye al presidente y al vicepresidente, se realiza cada seis meses, de acuerdo con el reglamento interno del Concejo. Esta directiva tiene la responsabilidad de coordinar las sesiones y dirigir los debates en las reuniones, además de tomar decisiones clave sobre los proyectos municipales y la asignación de recursos.