Secretario de Guerra de Estados Unidos exalta a Panamá como modelo del hemisferio y refuerza la doctrina Monroe ‘versión Trump’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Pete Hegseth clausura en Panamá el foro contra los carteles, elogia a Mulino, refuerza la doctrina Monroe de la era Trump y arremete contra la Corte Penal Internacional.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, convirtió a Panamá en vitrina de la política hemisférica del gobierno de Donald Trump.

En la clausura del foro de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), que se celebró en la capital, exaltó al presidente José Raúl Mulino como ejemplo de la alianza que Washington busca en la región y reforzó el mensaje del “corolario Trump” a la doctrina Monroe: la defensa del hemisferio “de las amenazas externas a nuestra soberanía nacional, sea del narcotráfico o de otros actores extranjeros alineados”.

Reunión de la Coalición de las Américas contra los Cárteles. LP Eliana Morales Gil

“El presidente Mulino se ha resistido a las tácticas de presión de otros países, ha adoptado medidas de disuasión y ha rechazado las amenazas a su soberanía y al canal de Panamá”, afirmó Hegseth en su segunda visita al Panamá. No mencionó a los gobiernos detrás de esas presiones.

Pete Hegsetn, secretario de Guerra de Estados Unidos. EFE/ Carlos Lemos

Los avances del último año con Panamá, dijo, son “un buen ejemplo del tipo de sociedad que buscamos” en el hemisferio. El jefe del Pentágono agradeció al gobierno panameño y al ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, la organización del foro, y destacó el ejercicio multinacional Panamax 2026, con tropas de varios países.

Hegseth recordó que hace dos siglos la doctrina Monroe advirtió a las potencias coloniales europeas que cualquier amenaza contra las naciones libres del hemisferio equivaldría a una amenaza contra Estados Unidos. El corolario que lleva el nombre de Trump, explicó, actualiza esa advertencia frente al narcotráfico y los “actores extranjeros alineados”, a los que Washington negará acceso y posiciones que puedan comprometer sus capacidades.

Colombia se une

El discurso del hombre del Pentágono además incluyó algunos anuncios. Colombia entrará a la coalición como miembro 19, tras la solicitud de su nuevo presidente Abelardo De La Espriella, “el tigre”, de operaciones conjuntas contra las redes del narcotráfico.

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