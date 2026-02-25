Seguridad en Panamá: representantes exigen respuestas tras ola de violencia en la capital

Exclusivo Suscriptores

Interrogantes, preocupación y contundencia marcaron la octava sesión del Consejo Municipal de la Alcaldía de Panamá. Los representantes del distrito capital llevaron al debate la seguridad de sus barrios, tras los hechos delictivos registrados en los últimos días. Exigieron mayor coordinación institucional frente a una realidad que, dijeron, golpea directamente a las comunidades.

El caso de Santa Ana

“En Santa Ana no estamos pidiendo privilegios; estamos pidiendo seguridad, tranquilidad y el derecho a vivir sin miedo”, expresó de forma tajante la representante de este corregimiento, Kira Ponce, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien durante su intervención mencionó la ola de violencia que enfrenta Santa Ana por estos días.

La representante también solicitó “una acción inmediata y sostenida, no acciones temporales”.

Kira Ponce, representante de Santa Ana. Foto: Captura de pantalla

Como prueba de la crítica situación que atraviesa el corregimiento, la funcionaria relató cómo, recientemente, residentes quedaron atrapados en una balacera que duró aproximadamente tres horas.

Además, recordó la decisión que tomó de reubicar la sede de la junta comunal después de que ella y su equipo quedaran en medio de otro tiroteo, una situación que —según indicó— no es la primera vez que ocurre.

Iglesia de Santa Ana, uno de los principales puntos de ubicación del barrio. LP/Archivo

El crimen en Patio Pinel

Santa Ana también fue noticia el martes 17 de febrero, cuando un hombre de 74 años fue asesinado por pandilleros del área mientras transitaba por Patio Pinel. La víctima intentaba llegar al Casco Antiguo, pero las principales entradas a esa zona estaban cerradas por la logística del carnaval capitalino. Una plataforma de geolocalización lo desvió hacia una zona roja, donde fue atacado.

Representantes de otros corregimientos se hicieron eco de la problemática y manifestaron inquietudes no solo por la cantidad de miembros de la Policía Nacional que patrullan la ciudad, sino también por el número de patrullas disponibles.

Expusieron, lo que llamaron, escaso apoyo recibido cuando solicitan intervenciones, debido a los pocos recursos y personal con que cuenta la institución.

Zonas de Panamá Centro con mayor índice delictivo.

Habla la policía

El mensaje de la representante de Santa Ana se dio luego de la intervención del subcomisionado Alexander Camaño, director de Planificación Estratégica de la Policía Nacional, quien presentó cifras oficiales.

Indicó que, como resultado del plan de contención iniciado el 2 de enero, en la ciudad se ha registrado una disminución del 45 % en homicidios; los hurtos y robos han bajado 25 %, y los allanamientos han aumentado 10 % en comparación con 2025.

Alexander Camaño,director de Planificación Estratégica de la Policía Nacional. Foto: Captura de pantalla

Keira Navarro, Yatzumaly Worrel y César Kianco, representantes de El Chorrillo, Calidonia y Bella Vista, respectivamente, también manifestaron su inquietud y cuestionaron los planes de acción de la Policía para reducir y golpear la delincuencia en los sectores que administran.

El representante de San Felipe, Mario Kennedy, advirtió que, si la delincuencia continúa, puntos históricos y turísticos como el Casco Antiguo, la Cinta Costera y el Mercado del Marisco podrían verse “gravemente afectados”, lo que impactaría negativamente el turismo.

Casco Antiguo atrae a nacionales y extranjeros con el Festival de la Calle de los Sombreros. Cortesía/Alcaldía de Panamá

Kennedy sostuvo que, aunque en su corregimiento deberían operar tres estamentos de seguridad, la realidad es distinta. Además, cuestionó la distribución de las fuerzas policiales, especialmente durante las recientes protestas.

El representante de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, también cuestionó la distribución de unidades y los controles instalados en la capital. En la misma línea, la representante de Tocumen, Arielis Barría, señaló que en su área no solo se registran hurtos, homicidios y balaceras, sino también secuestros de menores. Solicitó más allanamientos, programas sociales y la instalación de un centro de monitoreo para ese sector.

Zonas de Panamá Este con mayor índice delictivo.

Por su parte, el representante de Juan Díaz, David Bernal, propuso la creación de una mesa de trabajo que incluya a líderes comunitarios, juntas comunales y a los ministerios de Educación y Seguridad, con el objetivo de fortalecer la prevención. También pidió estudios técnicos para la colocación estratégica de cámaras de videovigilancia.

Estadísticas del Ministerio Público señalan que en enero de 2025 se registraron 51 homicidios, mientras que en enero de este año se reportaron 42, lo que representa una disminución del 17.6 %. En contraste, los robos aumentaron 1 %, al pasar de 212 casos en 2025 a 214 en 2026.

Mayer no escuchó

Los representantes fueron categóricos al expresar su preocupación por la seguridad y lamentaron la ausencia del alcalde Mayer Mizrachi, quien permaneció poco tiempo en la sesión y no escuchó las intervenciones.

Tuvimos una visita especial en el concejo hoy 🫶🏻 pic.twitter.com/75Enhp0L8z — Mayer Mizrachi (@Mayer) February 24, 2026

En respuesta a los cuestionamientos, el subcomisionado Camaño aseguró que se están implementando planes para abordar los incidentes recientes y subrayó el compromiso de la Policía Nacional de atender las inquietudes ciudadanas.

El comisionado Héctor Delgado, director de Operaciones de la Policía Nacional, reconoció que, aunque la institución trabaja de manera constante, enfrenta limitaciones que dificultan su labor.