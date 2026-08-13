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    Maniobras militares

    Seis helicópteros, un destructor y un simulacro de asalto: así cerró Panamax 2026

    El secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, observó los últimos ejercicios de la maniobra militar que convocó a una veintena de países en Panamá.

    Eliana Morales Gil
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    Seis helicópteros, un destructor y un simulacro de asalto: así cerró Panamax 2026
    Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, en la terminal de Cruceros de Panamá donde se clausuraron los ejercicios Panamax 2026. LP/Gabriel Rodríguez

    La misión terminó. El ejercicio multinacional Panamax 2026 cerró este jueves 13 de agosto con un simulacro de persecución y asalto militar a una lancha pesquera en la bahía de Panamá. Seis helicópteros sobrevolaron el cielo panameño. La jornada incluyó, además, una visita a un buque de la marina de Estados Unidos (EU) anclado frente a la terminal de cruceros en Amador .

    +info

    Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, llega este miércoles a PanamáPanamax 2026: Panamá y países aliados simulan asaltos aéreo y marítimo para proteger el CanalPanamax 2026: helicópteros, barcos y fuerzas especiales de 21 países entrenan en Panamá

    Minutos antes del ejercicio, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, había llegado al lugar. Vestía un traje azul marino oscuro sobre una camisa azul celeste. Llevaba gafas de sol tipo aviador.

    Caminó a paso firme por la pasarela de techo metálico y columnas blancas, flanqueado por una delegación que incluía militares estadounidenses en uniforme de camuflaje y oficiales de seguridad de traje formal.

    A su izquierda, decenas de periodistas, camarógrafos y fotógrafos con lentes de largo alcance registraron su arribo. Por los altavoces sonaba The Final Countdown, de la banda sueca Europe, el himno de rock de 1986 cuya letra narra la cuenta regresiva de una nave que abandona la Tierra rumbo a Venus.

    Seis helicópteros, un destructor y un simulacro de asalto: así cerró Panamax 2026
    Un helicóptero MH-60 Seahawk permanece estibado en la cubierta de un destructor de la Armada de Estados Unidos frente a la bahía de Panamá, durante el cierre del ejercicio multinacional PANAMAX 2026, clausurado por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. LP/Gabriel Rodríguez

    Coalición contra el narcotráfico

    Hegseth había llegado a Panamá el miércoles para la clausura del foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), el bloque de 18 países que impulsa el gobierno de Donald Trump desde marzo de 2026, también llamado Escudo de las Américas, y que sesionó en la capital con la presencia del presidente José Raúl Mulino.

    En ese foro, Hegseth endureció el tono contra el narcotráfico. Anunció el ingreso de Colombia como miembro número 19 de la coalición y aseguró que la operación Lanza del Sur redujo el tránsito de drogas hasta en 65% en el Caribe occidental.

    Seis helicópteros, un destructor y un simulacro de asalto: así cerró Panamax 2026
    De Izquierda a Derecha: Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos (EU) en Panamá; Pete Hegseth, secretario de Guerra de EU y José Raúl Mulino, presidente de Panamá. LP/Eliana Morales Gil

    “Hay un nuevo sheriff en el pueblo”, advirtió. “Es un mal momento para subirse a una lancha del narcotráfico en el hemisferio occidental”.

    El jefe del Pentágono también elogió al mandatario panameño. Mulino, dijo, “se ha resistido a las tácticas de presión de otros países, ha adoptado medidas de disuasión y ha rechazado las amenazas a su soberanía y al canal de Panamá”.

    Sobre la ofensiva contra los carteles, lo resumió en una frase: “Hacemos cosas malas contra las personas malas”.

    ‘La defensa del Canal está basada en el Tratado de Neutralidad’

    Más tarde, en Veracruz, en el hotel Westin Playa Bonita, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, pronunció el discurso de clausura de los ejercicios. Lo acompañaron el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan y representantes de los países participantes.

    Seis helicópteros, un destructor y un simulacro de asalto: así cerró Panamax 2026
    El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan.

    Periodistas le consultaron al ministro sobre el rol de Estados Unidos en la protección del Canal de Panamá.

    Ábrego afirmó que la defensa de la vía interoceánica ante un eventual ataque externo está contemplada en el Tratado de Neutralidad y que, en ese escenario, EU actuaría inicialmente en coordinación con las fuerzas de seguridad panameñas.

    “Recuerde que la defensa del Canal está basada principalmente en nuestro Tratado de Neutralidad”, respondió.

    Del terreno a la ciberseguridad

    Panamax 2026 devolvió a Panamá las maniobras prácticas sobre el terreno, luego de varios años en los que parte de los ejercicios se resolvió con simulaciones de mesa en el istmo y entrenamientos prácticos en Estados Unidos.

    En su discurso, Ábrego resaltó el componente de ayuda humanitaria. La participación de helicópteros del Ejército de Estados Unidos, por ejemplo, llegó a comunidades apartadas.

    Seis helicópteros, un destructor y un simulacro de asalto: así cerró Panamax 2026
    Ejercicios militares Panamax 2026. LP/Gabriel Rodríguez

    El ejercicio también se concentró en las estrategias para el combate al narcotráfico y las vulnerabilidades de las instituciones panameñas en ciberseguridad. “Casi no se les dio un resalte, pero hubo un Panamax de ciberseguridad y ciberdefensa en Panamá para todos estos días”, explicó el ministro.

    En ese componente participaron 60 países, según destacó el ministro. Ábrego también defendió el fortalecimiento de las alianzas, el intercambio de información y el entrenamiento conjunto. “Ningún país puede enfrentar solo amenazas que ya no reconocen fronteras. Nuestra mayor fortaleza está en nuestra capacidad de actuar juntos”, afirmó.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

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