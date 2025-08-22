Seis meses, $613 mil: cómo se gastó la partida discrecional del gobierno de Mulino

Exclusivo Suscriptores

Luego de que La Prensa preguntara al presidente José Raúl Mulino sobre el uso de la partida discrecional y la falta de transparencia en los reportes, el Ministerio de la Presidencia, divulgó los desembolsos correspondientes al primer semestre de 2025.

En total, entre enero y junio de 2025, el Despacho Superior gastó $613,217.03 de la partida discrecional. Aunque parte de estos fondos se destinaron a casos médicos urgentes en el exterior, también sobresalen gastos cuya clasificación y pertinencia generan dudas, lo que alimenta el debate sobre la naturaleza y el control de este mecanismo presupuestario.

Enero: Davos y homenaje a Durán

En enero, el gasto ascendió a $34,352.27, de los cuales la mayor parte ($24,352.27) se destinó a cubrir los costos de la misión oficial en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

El resto se empleó en un aporte de $10,000.00 para homenajear al excampeón mundial de boxeo Roberto Manos de Piedra Durán, bajo el renglón de actividades culturales y deportivas.

Febrero: gastos protocolarios y operaciones médicas

En el mes de febrero se desembolsaron $160,468.11. Entre los gastos destaca la compra de artículos protocolares por $124,057.28 a la empresa Hispano América de Servicios S.A. contabilizados bajo la categoría de “mitigación de desastres y mejoras al hogar”, lo que genera interrogantes sobre la correcta clasificación de este rubro. Tampoco se detalla cuáles son esos artículos protocolares.

En el Registro Público, el estado de la empresa Hispano América de Servicios S.A. aparece “suspendido”, es decir, que no estaría legalmente habilitada para operar porque habría incumplido con alguna obligación formal o administrativa.

Esta sociedad anónima tiene como presidente a Bernardo Selles Galán.

Ese mismo mes se autorizaron $25,847.82 para cubrir la operación médica de una niña de dos años, además de otros apoyos individuales menores y un gasto de $4,468.49 para retapizar muebles del Palacio de Las Garzas, desde donde opera el presidente Mulino.

Marzo: procedimientos médicos de alta complejidad

En marzo, la partida llegó a $127,034.75, dirigida en su mayoría a la cobertura de procedimientos médicos de alta complejidad en el exterior. Cinco menores y un adulto recibieron apoyo para trasplantes, operaciones cardíacas y otros tratamientos urgentes en Colombia y España. El caso de una niña de cuatro años, diagnosticada con hepatoblastoma, representó un desembolso de $37,891.29.

Abril a junio: más gastos médicos

Entre abril y junio de 2025, los desembolsos de la partida discrecional siguieron concentrándose en asistencia médica de alta complejidad en el exterior, aunque también incluyeron desembolsos en mobiliario y elementos representativos del Palacio de Las Garzas.

El gasto de abril fue de $51,356.90. Más de la mitad ($27,000) se destinó al tratamiento médico de un joven de 15 años en Barranquilla, Colombia. Otros desembolsos incluyeron $18,974.40 para mobiliario y elementos decorativos del Palacio de Las Garzas y $5,082.50 en medallas y monedas de obsequio para visitas oficiales.

Este mes mostró un equilibrio entre gastos de emergencia y compromisos protocolares.

En mayo, los fondos discrecionales implicaron un desembolso de $35,000. Todo el monto se orientó a procedimientos médicos en el exterior. Entre ellos, destacó una cirugía por $20,000 y otra por $15,000.

Junio fue el mes más costoso del semestre, con $205,000, destinados exclusivamente a trasplantes hepáticos de tres menores en Bogotá, Colombia. Los montos individuales fueron $85,000, $85,000 y $35,000.

La cifra representa un tercio del gasto total del semestre y enfatiza el peso que tienen los procedimientos médicos internacionales en la partida discrecional.

Entre julio y noviembre de 2024, el gobierno de Mulino gastó $1.2 millones en este rubro. Se desconoce el gasto de diciembre, pues no figura en los registros de transparencia del Ministerio de la Presidencia. Si se suman los $613,217 correspondientes al primer semestre de 2025, la cifra total documentada alcanza $1,813,217, sin contar diciembre, lo que refleja la magnitud acumulada de los desembolsos de esta partida discrecional en un período de apenas un año.

Historia de controversias

La partida discrecional, frecuentemente denominada “la caja menuda presidencial”, es un fondo de libre asignación que se debe transparentar periódicamente, aunque su aplicación ha generado recurrentes cuestionamientos. Este medio ha documentado episodios emblemáticos: en administraciones recientes se pagaron cirugías bariátricas a allegados, se financiaron estudios universitarios en el extranjero, entrenamiento de certámenes de belleza, entre otros.

La ausencia de criterios claros acerca de qué constituye emergencia social o gasto justificable ha expuesto este recurso a interpretaciones ambiguas y a críticas contundentes sobre su posible uso discrecional sin suficiente control.

Este ha sido el gasto de los anteriores gobiernos:

Laurentino Cortizo, (2019-2024) del Partido Revolucionario Democrático (PRD): $31.2 millones.

Juan Carlos Varela, (2014-2019), del Partido Panameñista: $41.7 millones.

Ricardo Martinelli, (2009-2014), del partido Cambio Democrático: $55.7 millones.

Martín Torrijos, (2004-2009), del PRD: $22.3 millones.

Mireya Moscoso, (1999-2004), del Partido Panameñista: $23 millones.

Ernesto Pérez Balladares, (1994-1999), del PRD: $25 millones.

La pregunta

Luego de que se le preguntara al presidente Mulino por qué no se publicaban los gastos de esta partida, el mandatario respondió que la consulta debía dirigirse al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Posteriormente, el periodista de La Prensa, Ohigginis Arcia, entrevistó a Orillac, quien aseguró que se trataba de un “error humano” y prometió que la información sería publicada.

“Como lo dijo el presidente José Raúl Mulino, aquí no hay nada que esconder”, argumentó el ministro.

El hecho ocurrió en el corregimiento de Metetí, en Darién, población en la que se desarrolló este jueves 21 de agosto el Consejo de Gabinete y la conferencia de prensa semanal del mandatario.