Siete jefes de Estado, un Canal y una región que busca hablar como bloque

La presencia conjunta de líderes latinoamericanos y caribeños en Cocolí funcionó como un respaldo silencioso al país anfitrión.

En tiempos revueltos, cuando en el mundo se habla de aranceles, intervenciones y de incertidumbre global, siete jefes de Estado de América Latina y el Caribe se reunieron en Panamá para hablar de integración, coincidencias y buscar fórmulas frente a los desafíos.

Distintas ideologías, discursos y prioridades nacionales confluyeron en el Foro Económico Internacional organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). La gran conclusión fue clara: la región solo ganará peso en el nuevo orden internacional si actúa con mayor unidad y capacidad de negociación.

Foto oficial de los mandatarios de la región que participan del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se celebra en ciudad de Panamá. Cortesía/Presidencia de la República

La jornada comenzó con las palabras de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, quien abrió el foro con un llamado a reforzar los lazos regionales en un escenario internacional cada vez más complejo. “Nuestra fuerza como región está en la unidad y en la cooperación. Fortalecer la integración ya no es solo una aspiración, es una necesidad estratégica”, afirmó.

Mulino: ‘Nadie le va a venir con cuentos a Panamá’

Luego intervino el otro anfitrión, el presidente panameño José Raúl Mulino. Su discurso partió desde la visión de Panamá en un contexto internacional crecientemente inestable. Planteó una crítica directa a la arquitectura multilateral actual. Dijo que los organismos internacionales han sido incapaces de responder a los conflictos y sugirió que el mundo transita “la antesala de una gran tormenta”, un escenario en el que Panamá, por su posición estratégica y por el Canal, queda inevitablemente dentro de las líneas de tensión geopolítica.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá durante la inauguración del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

“Nadie le va a venir con cuentos a Panamá” frente a presiones externas, dijo sin mencionar nombres, hechos ni momentos.

Mulino apostó por una narrativa regional: América Latina, sostuvo, solo tendrá poder de negociación si actúa como bloque, más allá de gestos simbólicos como los puestos rotativos en el Consejo de Seguridad.

También resaltó los activos estratégicos de la región —reservas hídricas y recursos naturales— como elementos de peso en esa negociación.

En el foro se debatirán los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe. LP Yasser Yánez García

Todo ocurría en un salón en el corazón del Panama Convention Center, en Amador, a orillas del Canal. Más allá de los mandatarios, la primera jornada del foro reunió a representantes de organismos internacionales y multilaterales, figuras de la diplomacia regional, actores del sector cultural, la banca, las inversiones y el empresariado.

En los pasillos era posible cruzarse con expresidentes como Iván Duque y Juan Manuel Santos, de Colombia, y también con líderes del sector privado como Stanley Motta, presidente de Copa Holdings. El encuentro funcionó como un punto de convergencia entre política, economía y agenda regional.

Lula y la amenaza de la potencia militar

El siguiente en el podio fue Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil. Inició su intervención destacando el valor simbólico de Panamá como sede del encuentro, al que definió como un punto de unión entre el Atlántico y el Pacífico y un espacio histórico clave para la integración regional.

Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. LP/ Alexander Arosemena

Lula también lanzó dardos a las instituciones regionales. Mencionó particularmente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que dijo que en su última cumbre (Colombia, noviembre de 2025) no fue capaz de emitir una declaración contra las operaciones militares en el Caribe.

No mencionó directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero su discurso pareció dirigido hacia ese tablero, en especial por el tema de Venezuela.

La intención quedó clara cuando mencionó que uno de los desafíos de la región es “la proximidad geográfica de la mayor potencia militar mundial”.

Las reflexiones de Petro

Después de Lula habló Gustavo Petro, de Colombia. De entrada advirtió que se extendería, y cumplió. Su discurso fue largo, denso, cargado de frases grandilocuentes y reflexiones sobre el nuevo orden mundial, con un tono más ideológico que técnico.

Situó situar a América Latina en el centro de las convulsiones globales y dejó frases como “no queremos misiles sobre Caracas”, retórica que llegó a los titulares de El País, en España.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, propuso un pacto por la vida y la libertad en las Américas. LP/Alexander Arosemena

A pocos días de su encuentro con Trump en Washington, el colombiano se distanció de cualquier apoyo incondicional al gobierno de Nicolás Maduro, pero pidió que cualquier juicio se realice bajo estándares multilaterales. “Debe ser juzgado por un tribunal venezolano o por un tribunal de las Américas si lo construimos”, dijo.

También tendió un puente hacia su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, tras meses de relaciones congeladas. “Le ofrezco la posibilidad de que hablemos”, propuso.

El turno de Noboa

Noboa, a su turno, habló de integración, seguridad y reducción de la pobreza. Definió a Panamá como “un punto natural de encuentro para el comercio, la inversión y el diálogo global”.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, durante su intervención en el foro económico de CAF. LP/Alexander Arosemena

La jornada avanzó y los presidentes desfilaron por el podio con diagnósticos distintos, pero con una preocupación compartida: cómo reposicionar a América Latina en un mundo fragmentado.

Paz y la verdad

Rodrigo Paz, de Bolivia, fue directo al corazón de la demagogia. Solicitó construir un proyecto común basado en la verdad, la confianza y el empleo.

“Estamos viviendo un momento global de mentiras y desinformación. América Latina tiene que volver a construir su destino con la verdad”, advirtió.

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia. LP/Alexander Arosemena

El mandatario andino valoró el papel de Panamá como espacio de encuentro democrático y contrastó el clima regional con otros foros internacionales.

“El hemisferio sur hoy refleja unidad, transparencia y diálogo; eso no lo encontramos en Davos, pero sí lo encontramos en Panamá, y es una grata señal para el mundo”, sostuvo. Evocó además el rol histórico del país como refugio político y “territorio de combate por la democracia”.

El presidente electo de Chile

En tanto, José Antonio Kast, presidente electo de Chile, llamó a enfrentar con franqueza el estancamiento de América Latina, que atribuyó a la falta de carácter político más que a la ausencia de diagnósticos. Planteó que la unidad regional debe ser una obligación institucional y no una consigna, y relató su diálogo con Lula como ejemplo de cooperación más allá de diferencias ideológicas.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile. LP/Alexander Arosemena

Advirtió que la pobreza, la migración forzada y el avance del crimen organizado evidencian un fracaso transversal de gobiernos y élites. Argumentó que sin seguridad no hay democracia ni inversión, y pidió decisiones firmes, coordinación regional y confianza para cambiar el destino del continente.

Kast asumirá oficialmente la Presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026.

La foto del símbolo y la lectura política

Probablemente el momento más simbólico fuera del salón. Horas después de hablarle al mundo y a la región desde un frío salón de un centro de convenciones, los presidentes y jefes de Gobierno se trasladaron a las esclusas de Cocolí, en el Pacífico, una de las infraestructuras más estratégicas del país y pieza clave del comercio marítimo global.

La delegación fue encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y estuvo integrada por Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; y Andrew Holness, primer ministro de Jamaica.

Allí, sobre el concreto de la ampliación, la tercera esclusa construida bajo administración panameña, se tomó una de las fotografías más emblemáticas del encuentro. Junto al presidente Mulino y su esposa Maricel, los mandatarios caminaron entre compuertas. Lula, Petro, Noboa, Paz, Bernardo Arévalo, de Guatemala; Andrew Holness, primer ministro de Jamaica; y Kast.

Conocieron la operación de la ruta interoceánica, su historia reciente y los avances en sostenibilidad hídrica, eficiencia operativa e innovación tecnológica, aspectos centrales para la competitividad del Canal. Pero la visita tuvo, además, una lectura política inevitable. En medio de las tensiones recientes con Estados Unidos y las pretensiones del presidente Donald Trump de retomar el control del Canal, la presencia conjunta de líderes latinoamericanos y caribeños en Cocolí funcionó como un respaldo silencioso al país anfitrión.

La foto en la tercera esclusa proyecto un mensaje institucional: Panamá administra su Canal y así lo reconoce.