Solís dice que no le teme a un proceso legal: ‘siempre he salido con la frente en alto’

El contralor de la República, Gerardo Solís, aseguró que no teme a un proceso legal una vez termine su periodo en el cargo, el cual se vence el próximo 31 de diciembre de 2024.

“A mí me han presentado muchas denuncias a lo largo de mi vida y no está mal que te investiguen”, dijo.

Lo que está mal, agregó, es que te encuentren culpable de haber cometido algún delito. A su juicio, si te investigan y al final de ese proceso sales con la frente en alto, es “más honra y distinción” que el que nunca ha sido investigado.

“Yo he sido investigado muchísimo y siempre he salido con la frente en alto y ésta no será la excepción”, aseguró Solís durante la conferencia de contralores de la región que se celebra en el país esta semana.

Según Solís, una vez deje el cargo, regresará a la “práctica privada” como abogado.

En agosto pasado, el contralor fue denunciado ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes públicos. La denuncia penal fue interpuesta por el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño.

El diputado alegó que el contralor Solís no colaboró con el combate a la delincuencia, al no remitir al Ministerio Público una serie de auditorías que provocaron el cierre de algunas investigaciones de carácter penal y de la Fiscalía de Cuenta