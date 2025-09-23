TE autoriza inicio del proceso de revocatoria contra el alcalde Mayer Mizrachi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Electoral (TE) publicó este martes 23 de septiembre un boletín donde autoriza el inicio del proceso para la revocatoria de mandato del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi.

La autorización obliga al solicitante de la revocatoria: el ciudadano José Guardia Bernal, y a sus simpatizantes, a capacitarse por dos semanas para poder iniciar la recolección de firmas.

Las dos semanas de capacitación se cumplirían entre el 6 y 7 de octubre próximo.

El TE anunció que 217,322 firmas, correspondientes al 30% del padrón electoral del distrito, deberán ser recogidas para que el proceso revocatorio avance. El plazo de recopilación de firmas será de 120 días calendario.

No obstante, esta sería la primera etapa de un largo proceso, puesto que si se consiguieran todas las firmas, el Código Electoral ordena la convocatoria de un referéndum en el distrito para que los electores voten por el sí o el no a la revocatoria de Mizrachi.

Por ahora, la capacitación de activistas se extenderá por dos semanas hasta que inicie la carrera por las 217 mil firmas. Aquellos interesados en firmar, podrán hacerlo únicamente de manera presencial en las sedes del TE. Asimismo, tendrán el derecho de renunciar a su firma si así lo eligieran después.

Información en desarrollo...



