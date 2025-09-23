Panamá, 23 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ALCALDE DE PANAMÁ

    TE autoriza inicio del proceso de revocatoria contra el alcalde Mayer Mizrachi

    Mario De Gracia
    TE autoriza inicio del proceso de revocatoria contra el alcalde Mayer Mizrachi
    Mayer Mizrachi, alcalde del distrito de Panamá. Archivo.

    El Tribunal Electoral (TE) publicó este martes 23 de septiembre un boletín donde autoriza el inicio del proceso para la revocatoria de mandato del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi.

    +info

    Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar

    La autorización obliga al solicitante de la revocatoria: el ciudadano José Guardia Bernal, y a sus simpatizantes, a capacitarse por dos semanas para poder iniciar la recolección de firmas.

    Las dos semanas de capacitación se cumplirían entre el 6 y 7 de octubre próximo.

    El TE anunció que 217,322 firmas, correspondientes al 30% del padrón electoral del distrito, deberán ser recogidas para que el proceso revocatorio avance. El plazo de recopilación de firmas será de 120 días calendario.

    TE autoriza inicio del proceso de revocatoria contra el alcalde Mayer Mizrachi
    Extracto de la resolución publicada en boletín del TE donde se autoriza el inicio del proceso revocatorio contra el alcalde Mizrachi. La recolección de firmas estará en firme cuando los solicitantes terminen 2 semanas de capacitaciones (aproximadamente entre el 6 y 7 de octubre).

    No obstante, esta sería la primera etapa de un largo proceso, puesto que si se consiguieran todas las firmas, el Código Electoral ordena la convocatoria de un referéndum en el distrito para que los electores voten por el sí o el no a la revocatoria de Mizrachi.

    Por ahora, la capacitación de activistas se extenderá por dos semanas hasta que inicie la carrera por las 217 mil firmas. Aquellos interesados en firmar, podrán hacerlo únicamente de manera presencial en las sedes del TE. Asimismo, tendrán el derecho de renunciar a su firma si así lo eligieran después.

    Información en desarrollo...


    Mario De Gracia

    Periodista sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más