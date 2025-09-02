TE autoriza recolección de firmas para la revocatoria de Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Electoral (TE) autorizó el inicio del proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba.

Así lo anunció la entidad a través de la resolución N° 19 del 1 de septiembre de 2025.

Para revocar el mandato de Peñalba se requieren 57 mil 465 firmas que corresponden al 30% del padrón electoral del distrito de Arraiján al momento de la elección de 2024, según el TE.

En aquel año, el total de electores en el distrito se situó en 191 mil 551.

El solicitante de la revocatoria, Abdiel González Tejeria, y sus activistas, tendrán un periodo de 120 días para la recolección de las firmas.

González Tejeira fue candidato a diputado en el circuito 13-1 para la elección de 2024. No obstante, encabeza un grupo denominado “Movimiento Revocatoria Arraiján”.

El propio González Tejeria también presentó la solicitud de revocatoria contra el diputado Manuel Cheng, del circuito 13-1. También lo hizo contra el vicealcalde de Arraiján, Oliver Ríos.

Para Cheng ya se autorizó el inicio del proceso de recolección de firmas, mientras que el de Ríos sigue a la espera.

Al ser consultado por La Prensa, González Tejeira negó motivaciones políticas para presentar los procesos revocatorios, asegurando que el movimiento que lidera alcanza otras 400 personas en el distrito

Arraiján es el distrito donde más solicitudes de revocatoria de mandato se han iniciado, a todos los niveles: alcalde, diputado y representante de corregimiento.

Se han solicitado procesos de revocatoria para el representante del corregimiento de Vacamonte, Arraiján, y su suplente; así como para el representante de Juan Demóstenes Arosemena, Arraiján, y su suplente.

Por otro lado, en la provincia de Panamá hay un proceso iniciado contra la diputada Paulette Thomas, del circuito 8-3.

Los procesos que han sido iniciados formalmente a través de resolución del TE contemplan un periodo de 2 semanas de capacitación para los activistas que recogerán las firmas. Una vez culmine ese periodo, a mediados de septiembre, podrá iniciar la recolección.