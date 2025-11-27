Tres reclamos por falta de transparencia en la Asamblea Nacional llegan a la Corte Suprema de Justicia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La falta de transparencia en la Asamblea Nacional llegó a la Corte Suprema de Justicia. La diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, presentó tres acciones de habeas data ante ese tribunal de justicia para que se ordene a la Asamblea, poder del Estado presidido por el diputado Jorge Herrera, entregar información pública relacionada con la planilla y los traslados de partidas tramitados por la Comisión de Presupuesto.

En los recursos, dirigidos a María Eugenia López, magistrada presidenta de la Corte, la diputada afirma que el Legislativo no ha entregado la información pese a solicitudes presentadas desde septiembre y octubre de este año.

Janine Prado, diputada de Vamos. LP/Isaac Ortega

Primer recurso: planilla legislativa

El primer habeas data fue presentado el pasado 25 de noviembre y apunta Herrera, diputado del Partido Panameñista. En ese recurso la diputada pide a la Corte que obligue a la Asamblea a entregar información relacionada con la planilla de los despachos de los diputados desde junio pasado hasta la fecha.

Específicamente solicita que se divulgue nombre del funcionario, cargo, salario, sobresueldo (en caso de que aplique), fecha de inicio de labores y estado actual del vínculo laboral.

El Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera durante un Consejo Editorial con el Diario La Prensa. 08 de octubre de 2025. Foto: LP / Alexander Arosemena

Además pide conocer cuántas personas han renunciado o han sido destituidas entre abril y julio de este año. La diputada advierte a la Corte que el plazo de 30 días que fija la Ley 6 de 2002 para entregar la información venció el 21 de noviembre, pero el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, no respondió a su solicitud.

Segundo recurso: Comisión de Presupuesto

El segundo recurso es contra Carlos Alvarado, secretario general de la Asamblea. En el documento, la diputada explica a la Corte que el 22 de octubre de este año solicitó al presidente Herrera un informe completo de todos los traslados de partidas tramitados por la Comisión de Presupuesto desde el 1 de julio de 2024 hasta el 22 de octubre de 2025.

Además exigió que el informe dijera si fueron aprobados, rechazados, retirados o suspendidos, y si fueron aprobados por el silencio administrativo. Sin embargo, al 23 de noviembre pasado los documentos tampoco fueron entregados.

Carlos Alvarado, secretario general de la Asamblea Nacional. LP Isaac Ortega

Tercer recurso: traslados de partidas

El tercer habeas data reclama la falta de respuesta a una solicitud presentada el 17 de septiembre dirigida al despacho del diputado Eduardo Vásquez, quien preside la Comisión de Presupuesto. Prado le solicitó todos los traslados de partida gestionados desde el pasado 1 de julio correspondientes al gobierno central, instituciones descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, sector público financiero y entidades del sector público en general.

Eduardo Vásquez y José Luis Popi Varela. LP/Isaac Ortega

También le pidió detalles sobre la votación o suspensión de los traslados y sobre aquellos que fueron aprobados por el silencio administrativo. La diputada exigió además todas las actas de la comisión.

Pero Vásquez tampoco respondió en los 30 días que le otorga la ley.

Eduardo Vásquez es diputado del partido Cambio Democrático.

‘La información es pública por ley’

La diputada fundamenta los tres recursos en el artículo 43 de la Constitución y en la Ley 6 de 2002, que establece que toda información relativa a presupuesto, estructura del Estado, gastos y planillas es de acceso público.

En las tres acciones, Prado argumenta que la Asamblea no ha declarado la información requerida como restringida y, por lo tanto, debe ser entregada sin demora.

Pleno de la Asamblea Nacional el último día de sesiones ordinarias. Foto: captura de pantalla

Cita, además, que la información sobre planillas, presupuesto y funcionarios públicos es de naturaleza estrictamente pública, salvo casos excepcionales de seguridad o confidencialidad, que, según indica, no aplican para la información que ella está solicitando.

En los tres expedientes, la diputada repite la misma afirmación: que la información solicitada “no ha sido entregada” y que la falta de respuesta viola su derecho constitucional de acceso a datos públicos.

Prado pide a la Corte que ordene a la Asamblea entregar toda la documentación solicitada, sin excepción, y que se certifique que la ausencia de respuesta constituye un incumplimiento de la Ley de Transparencia.

Janine Prado, diputada de Vamos. LP/Isaac Ortega

Consultada por La Prensa sobre si considera que Herrera está bloqueando deliberadamente el acceso a la información, la diputada afirmó lo siguiente:

“Considero que es una posibilidad, pues se dirigió nota también a Secretaría General (Carlos Alvarado) y la misma también cayó en silencio administrativo. Hay silencios que hablan más que mil palabras. Esa información debe ser pública y transparente. Con esos habeas data se busca acceder a esta información y conocer si se han aprobado o no traslados por silencio administrativo”.