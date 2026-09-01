Tribunal Electoral entrega a la Asamblea los proyectos que reforman el Código Electoral y los circuitos para diputados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los dos proyectos recogen las decisiones que tomó la octava Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Los tres magistrados del Tribunal Electoral (TE), Narciso Arellano, presidente, Luis Guerra y Alfredo Juncá, acudieron este lunes 31 de agosto, junto con el equipo técnico de la institución, a la Asamblea Nacional y entregaron dos proyectos de ley.

Arellano explicó que uno modifica el Código Electoral y el otro reconfigura los circuitos electorales para la elección de diputados.

El proyecto de reformas electorales recoge las decisiones que tomó la octava Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), instalada en marzo de 2025 e integrada, además de los tres magistrados del TE, por representantes de los partidos políticos, las candidaturas independientes y la sociedad civil, a lo largo de un año de sesiones.

Narciso Arellano, magistrado presidente del TE. Captura de pantalla

Arellano explicó a los diputados que, una vez concluidas las sesiones de la CNRE, el pleno tomó la decisión de llamar a dos comisiones, una técnica y otra legal, para finalmente preparar las modificaciones, adiciones y derogaciones al Código Electoral.

Para las elecciones del 2029

La idea, dijo, es adecuar la ley electoral a los desafíos de la democracia. A su juicio, la propuesta “fortalece la seguridad jurídica, perfecciona las reglas de participación política, promueve organizaciones partidarias con mayor institucionalidad, mejora las condiciones de las competencias de las candidaturas de libre postulación, corrige distorsiones en la adjudicación de escaños, fortalece la transparencia del financiamiento político y establece herramientas para enfrentar los nuevos riesgos derivados de la tecnología y de la inteligencia artificial”.

No obstante, no todos son tan optimistas. Los independientes han argumentado que las reformas electorales benefician a los partidos en detrimento de los de libre postulación.

Lea aquí: La reforma electoral que empujó a Vamos a convertirse en partido

La comisión aprobó, el 29 de enero y con ocho votos a favor y seis en contra, la propuesta de los partidos políticos para los circuitos plurinominales, que mantiene el voto en plancha y elimina las listas colectivas de libre postulación, a cambio de un espacio individual en la papeleta para los candidatos independientes.

El propio magistrado Luis Guerra votó en contra. “Los ciudadanos perdieron la oportunidad de elegir a quien realmente quieren en los circuitos plurinominales, independientemente del partido”, dijo.

El diputado Jorge Bloise, de Vamos, calificó la propuesta de “una violación a los derechos ciudadanos” con “vicios de inconstitucionalidad”.

Sobre el proyecto que reconfigura los circuitos electorales, Arellano dijo que un “ejercicio técnico y matemático sobre arrojó conclusiones” que están en la iniciativa.

Incrementa el número total de circuitos. Hay cambios en Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá y Panamá Oeste.

La Comisión de Gobierno

El primer filtro que deberá pasar el proyecto que contiene los cambios al Código Electoral es la Comisión de Gobierno, que preside el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson.