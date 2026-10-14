Un Estado en modo emergencia: así se ha reorganizado el poder público tras el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras el terremoto del 9 de octubre en Panamá, la Asamblea sesiona en el Parlatino, la Corte suspende términos en cuatro provincias y el TE algunas cierra sedes.

Cinco días después del terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el país, el Estado panameño todavía no trabaja con normalidad. El Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el Órgano Judicial, el Tribunal Electoral y la Contraloría han cambiado sus agendas, su presencia física y sus procedimientos.

Al mismo tiempo, las réplicas siguen y el balance de daños en el interior crece cada día.

El pasado lunes, los sismólogos habían registrado más de 350 réplicas y las provincias más golpeadas son Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé.

Fotografía que muestra una carretera destruida en Búcaro (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Un Gabinete en sesión de crisis

El Consejo de Gabinete se reunió de forma extraordinaria por primera vez después del suceso, el sábado 10 de octubre. Lo presidió Mulino, y ese día declaró el estado de emergencia nacional.

En esa misma sesión creó una comisión de alto nivel para coordinar la ayuda humanitaria, gestionar las donaciones y planificar la reconstrucción. La integran el ministro de la Presidencia Juan Carlos Orillac, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, y la viceministra Mirna Luque.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que “la economía panameña no se va a detener”.

Un hombre observa los daños en casas ocasionados por el terremoto. EFE/ Bienvenido Velasco

Los ministros volvieron a reunirse el domingo, el lunes y el martes.

Una Asamblea a media marcha y fuera de casa

El sismo también impactó en el Legislativo. El Cuerpo de Bomberos de Panamá recomendó un estudio estructural más profundo de los edificios de la Asamblea Nacional. La junta directiva de ese poder del Estado suspendió todas las actividades parlamentarias del lunes.

Shirley Castañedas, presidenta de ese órgano del Estado, autorizó a directores y jefes administrativos para que decretaran teletrabajo del 12 al 15 de octubre a buena parte del personal.

6,174 Personas afectadas. 619 Escuelas con daños. 44 Iglesias dañadas. 19 Sedes del TE tienen daños.

Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional. Captura de pantalla

Este martes el pleno sesionó en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), en Amador. Seguirán sesionando en ese lugar hasta el jueves.

El Legislativo tiene el reloj en contra. Están pendientes el segundo y tercer debate de las reformas electorales, así como el debate del Presupuesto General del Estado para 2027, entre otros proyectos.

La Asamblea Nacional sesiona en el Parlatino. Captura de pantalla

Justicia en pausa en la zona del desastre

El mismo viernes, la Corte Suprema de Justicia suspendió los términos judiciales y las labores en todo el país. El domingo, tras evaluar daños, reanudó sus actividades.

Sin embargo, siguen en pausa las actividades en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

Oficinas del Sistema Penal Acusatorio. Foto: Órgano Judicial

La Procuraduría General de la Nación, en cambio, mantiene abiertas sus oficinas de atención primaria para recibir denuncias. Mientras revisa sus instalaciones, ha habilitado sedes alternas en la capital y en San Miguelito.

Tribunal Electoral y Contraloría ajustan reglas

El Tribunal Electoral reportó daños considerables en 19 de sus sedes regionales y distritales. En un comunicado divulgado este martes informó que la sede principal, en Ancón, sigue prestando los servicios de Registro Civil, cedulación y organización electoral.

Se mantiene suspendida la atención al público en Veraguas: sede regional, juzgados del segundo distrito jurisdiccional y las oficinas distritales de Mariato, Río de Jesús y Soná. Algo similar ocurre en Herrera con la oficina regional y sus distritales en Santa María, Las Minas y Pesé. En Los Santos, tampoco hay servicio en la sede regional de Las Tablas y las distritales de Guararé, Pedasí, Tonosí, Macaracas y La Villa de Los Santos.

La sede regional de Coclé tampoco está en servicio.

Mientras que la Contraloría General de la República, que dirige Anel Flores, flexibilizó los controles para garantizar la atención inmediata.

Las juntas comunales pueden usar fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios y del Impuesto de Bien Inmueble para comprar alimentos, agua y artículos de primera necesidad.

Anel Flores, contralor de la República. Captura de pantalla

Mientras que los vehículos oficiales pueden circular sin salvoconducto durante la emergencia para trasladar heridos y asistir comunidades.

Clases, CSS y puertos: servicios afectados por el sismo

Otras instituciones también ajustaron sus servicios. El Ministerio de Educación suspendió las clases en todo el país y algunos colegios particulares reabrieron el martes. Otros ofrecieron clases de manera virtual.

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La Caja de Seguro Social, en tanto, cerró temporalmente varias instalaciones y suspendió la consulta externa en Herrera y Los Santos. La Autoridad Marítima mantiene cerrados varios puertos estatales. En esa lista se incluye a Puerto Mutis, en Vereguas; Búcaro, Los Santos; El Agallito, Herrera; y Mensabé, Los Santos.

En el terreno, el Gobierno ha desplegado 7,100 miembros de los estamentos de seguridad, 1,100 funcionarios y voluntarios de Sinaproc y 460 bomberos.

Estados Unidos anunció una ayuda de $5 millones. Mulino pidió paciencia. La reconstrucción, advirtió, tomará meses.