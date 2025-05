Carlos Godoy Othón es designado como nuevo director del Ifarhu

El presidente José Raúl Mulino nombró a un nuevo director para el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu). Se trata de Carlos Alfredo Godoy Othón, quien actualmente funge como secretario general de la Autoridad Nacional de Pasaportes.

Godoy Othón deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional, donde el primer filtro es la Comisión de Credenciales.

Alexandra Brenes, diputada de la bancada Vamos y miembro de esa comisión, expresó su sorpresa por la forma en que se concretó la designación, a la que calificó como un movimiento “claramente político”.

“Ya nosotros tenemos el expediente, nos llegó el día de ayer, así que vamos a poder analizarlo, hacer preguntas y demás. Pero lo que te puedo adelantar es que ya la persona conoce y estuvo en la institución”, afirmó Brenes, al referirse a la trayectoria de Godoy Othón.

Sin embargo, el cuestionamiento de fondo por parte de la diputada no recae tanto en el perfil del nuevo director, sino en el procedimiento de su designación, pues se dio en sesiones extraordinarias. Brenes destacó que el contexto en que se convocó la sesión para aprobar el nombramiento, en pleno receso legislativo, refuerza sus sospechas sobre el trasfondo político de la decisión.

“Convocar a sesiones extraordinarias para temas de nombramientos no me parece que no sea político, es totalmente político”, sentenció.

Shirley Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales, convocó a una reunión para mañana jueves 15 de mayo. La diputada Brenes informó que aún no han sido notificados de la hora exacta para la sesión, cuando se espera que la Asamblea reanude sus actividades.

La dirección del Ifarhu actualmente está a cargo de Gabriel Cajiga, quien fue designado como director encargado en diciembre pasado tras la salida de Jaime Díaz.

¿Quién es el nuevo director del Ifarhu?

El Ifarhu no es una institución ajena para Godoy Othón. Fue director de Planificación y de Finanzas entre 2009 y 2014, periodo en el que Ricardo Martinelli gobernó el país. En ese entonces, la entidad estaba dirigida por Sonia Luzcando, actual administradora de la Autoridad Nacional de Pasaportes.

En 2014, fue uno de los mencionados en una querella penal presentada por el Ifarhu ante el Ministerio Público. La denuncia incluía acusaciones de peculado y delitos contra la administración pública, relacionadas con la entrega supuestamente irregular de becas de asistencia económica educativa durante la administración 2009-2014.

Sin embargo, nunca se conocieron detalles sobre el avance de esta investigación.

La denuncia surgió luego de que una auditoría del propio Ifarhu determinó que las becas de asistencia económica que se entregaban a diputados, representantes y alcaldes también se asignaron a candidatos de Cambio Democrático (CD) y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) en los comicios generales de 2014. CD y el Molirena gobernaron en alianza durante ese periodo de gobierno.

El Ifarhu ha estado recientemente en la mira pública debido a la entrega indiscriminada de auxilios económicos, muchos de los cuales fueron distribuidos a familiares de políticos vinculados a la administración 2019-2024 de Laurentino Cortizo. Las actuales autoridades han señalado que esta práctica contribuyó significativamente al deterioro financiero de la institución, dejándola prácticamente quebrada.

En los últimos días la atención se ha concentrado en el incumplimiento en el pago de becas a estudiantes del emblemático Concurso Nacional de Oratoria.

De acuerdo con la hoja de vida presentada a la Comisión de Credenciales de la Asamblea, Godoy Othón cuenta con una sólida formación universitaria. Posee tres licenciaturas otorgadas por la Universidad de Panamá: en Administración Pública (1999), Economía (2003) y Contabilidad (2008). Además, ha complementado su formación con estudios de posgrado en Alta Gerencia (2006) y una especialización en Contabilidad Gerencial (2015), ambas en la Universidad Interamericana de Panamá.