Uno de cada tres funcionarios de la Asamblea es asistente administrativo I

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Si los 2,766 asistentes administrativos I se repartieran entre los 71 diputados, a cada uno le tocarían 39.

En la Asamblea Nacional hay 165 cargos distintos, pero uno domina la planilla: el de asistente administrativo I. Esta posición la ocupan 2,766 personas, el equivalente al 33.3% de los 8,308 funcionarios que tiene ese poder del Estado.

Así consta en la planilla del Palacio Justo Arosemena publicada por la Contraloría General de la República, actualizada al 21 de octubre de 2026.

Los asistentes administrativos I, de acuerdo con esa información, les cuestan a los panameños $3.9 millones al mes en salarios. Esta cifra equivale a $177,000 por día, o $22 mil por hora de oficina.

Si los 2,766 asistentes administrativos I se repartieran entre los 71 diputados, a cada uno le tocarían 39. Es una cifra que contrasta con el número de funcionarios de algunos de los despachos.

El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, por ejemplo, asegura que en su oficina trabajan cinco personas en total, y una de ellas es asistente administrativa.

Un cargo, muchos salarios

Entre los 2,766 asistentes administrativos I, el salario más bajo es de $600 y el más alto, de $5,000.

No obstante, la mayoría gana $1,000, y la mitad gana $1,200 o menos. Pero 458 cobran $2,000 o más y 71 superan los $3,000.

A ellos se suman 835 asistentes administrativos II, que ganan en promedio $2,244. Entre ambos niveles, los asistentes administrativos son 3,601, es decir. el 43% de toda la planilla.

¿Cuáles son las funciones?

La Asamblea, que se rige por la Ley de Carrera Legislativa, no hace pública la descripción de las funciones de sus 2,766 asistentes administrativos I. En el resto del Estado, el cargo tiene una definición oficial.

El Manual General de Clase Ocupacional de la Dirección General de Carrera Administrativa describe al asistente administrativo como el funcionario que colabora con el jefe de una unidad en la tramitación de sus asuntos administrativos. Entre sus tareas están participar en el anteproyecto de presupuesto, controlar las partidas de gastos, redactar correspondencia, tramitar compras y viáticos, y supervisar el trabajo del personal de la unidad.

Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

Para ocuparlo, en papel se exige una licenciatura en administración pública, administración de empresas o carreras afines, un título técnico o dos años de universidad en esas áreas, o dos años de experiencia en trámites administrativos.

Las cuotas políticas

No es un secreto que buena parte de los nombramientos de la Asamblea responde a las cuotas de poder de los diputados y de quien preside la institución. Benicio Robinson, diputado de Bocas del Toro y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en mayo de 2025 tenía a 145 personas en su despacho, con un costo de $261,255 al mes.

Recientemente, este diputado sacó a relucir los años que tiene en la esfera pública para justificar su personal.

“Imagínese que en cada año yo pueda lograr que el presidente nombre 20 o 30 personas, en los 40 años cuántas personas (debo tener). El que acaba de llegar hoy no puede tener la misma cantidad que Benicio”, aseguró.

Benicio Robinson, presidente del PRD. LP/Elysée Fernández

Los otros cargos

Detrás de los asistentes administrativos I y II están los 703 oficinistas legislativos. Siguen los 626 oficinistas I, 550 ayudantes generales y 475 asesores administrativos legislativos.

Esos seis cargos suman más de 5,900 funcionarios, siete de cada diez empleados de la Asamblea.

1,100 Es el número de asesores de distintos tipos. 254 Son los asesores II.

En la planilla aparecen además 68 personas con el cargo de diputado. Sin embargo, el Legislativo de Panamá tiene 71 diputados, por lo que se desconoce por qué faltan tres.

Más planilla, más presupuesto

Con $13.2 millones al mes, la planilla actual equivale a unos $158 millones si se mantuviera durante 12 meses.

Según los informes de ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto del Órgano Legislativo pasó de $98.7 millones en enero a $203.5 millones al 30 de septiembre, más del doble. Todo es consecuencia de varios traslados de partida y créditos extraordinarios aprobados por la Comisión de Presupuesto.

Desde el 1 de julio de 2026, la Asamblea, que por estos días está en receso de sus sesiones plenarias, está presidida por la diputada Shirley Castañedas, del oficialista Realizando Metas.

Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea. LP/Elysée Fernández

El presupuesto de la Asamblea equivale a 27 veces el del Ministerio de la Mujer ($7.4 millones), 26 veces el de la Defensoría del Pueblo ($7.9 millones), 22 veces el de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ($9.4 millones) y 18 veces el de la Secretaría Nacional de Discapacidad ($11.5 millones).

Además, equivale cinco veces el presupuesto del Instituto Gorgas ($39.8 millones).

También supera al Tribunal Electoral ($113.6 millones) y a la Contraloría General de la República ($152.3 millones), según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de septiembre pasado.