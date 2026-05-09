Vamos endurece pulso con Contraloría: no retirará recurso ante la Corte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La abogada Martita Cornejo, funcionaria de la Asamblea Nacional asignada al despacho de la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos, aseguró que no retirará el recurso legal interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión del contralor, Anel Flores, de colocar a un grupo de funcionarios bajo “licencia sin sueldo por investigación”.

En su defensa, Cornejo calificó la actitud del contralor como una “persecución” en respuesta a la postura crítica de la bancada opositora.

Cornejo, quien también está bajo la figura de licencia sin sueldo, rechazó las declaraciones que hizo el viernes el contralor, quien había cuestionado la forma en que marcan su asistencia los funcionarios que ahora están sin sueldo.

La funcionaria explicó que, desde que comenzó a laborar el 2 de febrero de este año, se ha utilizado un reloj digital de marcación implementado por la diputada Brenes para registrar asistencias, aunque aclaró que “no es el método oficial establecido por la Asamblea Nacional”.

“Salí hoy a las 5:01, pero es importante señalar que ese no es el método oficial para marcar que ha establecido la Asamblea Nacional. Y eso es algo que no pueden controlar los diputados, sino que está adoptado en el reglamento de la ley de carrera legislativa”, afirmó Cornejo, remitiéndose a explicaciones que, dijo, fueron confirmadas también por la procuradora de la administración ante el contralor.

Cornejo calificó las acciones del contralor como un intento de deslegitimar a la oposición, señalando que tanto ella como otros miembros del equipo de Brenes han sido blanco de ataques por “ser beligerantes” y cuestionar decisiones legislativas que consideran inconstitucionales o contrarias a la normativa vigente.

“La oposición existe en Panamá y no hay dictadura. Si no les gusta, entonces váyanse a vivir a un país donde haya dictadura”, añadió Cornejo,

La confrontación entre la bancada Vamos y la Contraloría ha subido de tono en las últimas semanas. El viernes, Flores confirmó que en la actualidad mantiene abiertas las “investigaciones” contra un grupo de funcionarios —de manera unilateral y sin consultar a nadie— porque sospecha que esos funcionarios no cumplen el “horario” de trabajo.

Anel Flores, contralor de la República. Cortesía

Todos los funcionarios afectados laboran en despachos de diputados de Vamos, un bancada que abiertamente ha cuestionado varias decisiones adoptadas por Flores desde que tomó posesión del cargo, en enero de 2025, y que ya presentó una denuncia en su contra por “extralimitación de funciones”.