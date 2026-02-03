Vamos expulsa al diputado Carlos Saldaña: ‘Frente a la corrupción no hay ambigüedades’, dice el grupo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La junta directiva provisional de la coalición Vamos fue implacable: resolvió expulsar al diputado Carlos Saldaña de sus filas por haber votado a favor de Omar Castillo para la subcontraloría.

La agrupación anunció su decisión a través de un duro comunicado en el que resaltan que mantener la independencia de los órganos del Estado y exigir solvencia moral en los cargos de control forma parte de su “compromiso firme con el país”.

Carlos Saldaña, diputado del circuito 4-1. Foto: Tomada de la cuenta de Carlos Saldaña en Instagram.

En la nota de prensa, el grupo explica que la designación de Castillo para uno de los cargos más importantes de la Contraloría, ha estado rodeada de “cuestionamientos públicos relevantes” por la trayectoria del designado, su presunta vinculación con el aparato estatal relacionado con casos de corrupción y antecedentes que, según el colectivo, afectan la confianza ciudadana en su capacidad para ejercer funciones de fiscalización.

También mencionan el proceso de evaluación que ejecutó la Comisión de Credenciales de la Asamblea para analizar las hojas de vida de los candidatos al puesto. Recordaron que la votación fue objeto de señalamientos por afectar estándares democráticos y por posibles vicios de inconstitucionalidad derivados de lo ocurrido, lo que incrementó la preocupación sobre la legitimidad de la decisión adoptada por el pleno legislativo.

Comunicado de la coalición Vamos.

Para la coalición, respaldar una designación que no cumpla con los estándares de independencia, carácter y solvencia moral exigibles para un cargo de control fiscal resulta “incompatible” con sus principios y con el rol fiscalizador que aseguran estar llamados a ejercer.

En su mensaje final, Vamos reafirma que no respaldará decisiones que contradigan el mandato ciudadano de combatir la corrupción y defender la independencia de los órganos de control. “Frente a la corrupción no hay ambigüedades ni concesiones”, concluye el comunicado.

La junta directiva de Vamos está conformada de la siguiente manera:

Juan Diego Vásquez, presidente.

Gabriel Silva, vicepresidente.

Sherryl Girón, secretaria.

Mijaíl Castillo, director de organización política.

Javier Yap Endara, director de legal y cumplimiento.

Natibeth Kennion, directora de administración y finanzas.

Beisy Broce, directora de gestión y talento.

Saldaña es diputado del circuito 4-1, en la provincia de Chiriquí.

Saldaña defendió su voto

Hasta el momento de redactar esta noticia, Saldaña no se había pronunciado. Sin embargo, un día después de que Juan Diego Vásquez, líder de Vamos, lo cuestionara por votar a favor de Castillo, el diputado defendió su decisión.

“Votar en conciencia no es traicionar principios, es ejercer el mandato que la ciudadanía confió a cada diputado”, manifestó en una emisora de Chiriquí.

La Asamblea Nacional escogió al nuevo subcontralor en la sesión legislativa del miércoles 28 de enero. Al menos 46 diputados le dieron el visto bueno a Castillo.

Omar Castillo, nuevo subcontralor de la República.

Castillo llegó al cargo con antecedentes que arrastran polémica. En 2014, época en que fue electo diputado por el circuito 2-1, Coclé, el Tribunal Electoral ordenó nuevas elecciones en esa zona tras una impugnación vinculada al uso de recursos públicos en campaña.

Después de una audiencia, los magistrados concluyeron en un falló que “sí se violó la libertad y honradez del sufragio popular” por el “comprobado uso de fondos y recursos públicos”. En ese proceso se mencionó el manejo de becas del Ifarhu por $141 mil 38. Castillo ocupó cargos clave en el Ministerio de Economía y Finanzas durante la administración Ricardo Martinelli (2009-2014), como jefe de presupuesto y viceministro de Finanzas.