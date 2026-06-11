Vamos suspende a Neftalí Zamora y Manuel Samaniego y analiza expulsarlos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El colectivo dice que analizó la actuación de ambos diputados, quienes integran la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.

La junta directiva provisional de la coalición Vamos anunció la suspensión de los diputados Netfalí Zamora y Manuel Samaniego como miembros de la organización, tras cuestionamientos relacionados con la aprobación de traslados de partidas que aumentaron el presupuesto de la Asamblea Nacional.

La decisión fue adoptada en una reunión reunión celebrada el pasado 8 de junio, luego de que el colectivo analizara la actuación de ambos diputados, quienes integran la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.

Según un comunicado divulgado este jueves, la organización considera que las explicaciones ofrecidas hasta el momento sobre su participación en estos movimientos presupuestarios han sido insuficientes.

Comunicado de la Coalición Vamos.

“Ante la aprobación de traslados de partidas que aumentaban el presupuesto de la Asamblea Nacional, principalmente para el pago de planilla, y que hasta el momento su actuación no ha sido explicada de forma suficiente por los comisionados de presupuesto de Vamos Neftalí Zamora y Manuel Samaniego, la junta directiva provisional se reunió de manera extraordinaria y decidió suspenderlos en su calidad de miembros de la Coalición Vamos”, dice el comunicado.

Neftalí Zamora. LP

Manuel Samaniego.

La organización argumenta que durante la discusión de estos traslados se evidenció que $4.2 millones ya habían sido transferidos a favor de la Asamblea Nacional sin que el tema hubiera pasado por una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto ni mediante el mecanismo de aprobación por silencio administrativo.

“Vamos no llegó a la Asamblea para aumentar el presupuesto de la propia Asamblea”, se lee el documento.

Además de la suspensión, la coalición informó que iniciará un proceso interno para evaluar la continuidad de Zamora y Samaniego dentro del colectivo político, una decisión que se tomará, según indicaron, con base en los principios y valores de la organización.

La coalición concluyó su pronunciamiento reafirmando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la coherencia, al asegurar que estos principios “no son negociables”.

La polémica de los $4.2 millones

La suspensión ocurre semanas después de una tensa sesión de la Comisión de Presupuesto en la que se aprobaron dos traslados de partidas por $26.5 millones a favor de la Asamblea. Con esas modificaciones, el presupuesto legislativo pasó de $98.7 millones originalmente asignados para 2026 a $141.8 millones, un aumento de 43.6%.

Durante esa discusión, la diputada Janine Prado, de Vamos, cuestionó la existencia de una diferencia de $4.2 millones entre las cifras manejadas por la Asamblea y las reportadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Prado preguntó cómo esos recursos habían sido trasladados sin pasar por una sesión de la Comisión de Presupuesto y si fueron aprobados mediante algún otro mecanismo administrativo, interrogantes que no recibieron una respuesta concluyente durante el debate.

Precisamente ese punto fue retomado por la dirigencia de Vamos en su comunicado.

La organización afirmó que durante la discusión de los traslados “se evidenció que $4.2 millones ya habían sido trasladados a favor de la Asamblea sin haber pasado por una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto ni por el mecanismo de aprobación por silencio administrativo”, razón por la que decidió suspender a Zamora y Samaniego mientras desarrolla un proceso interno para evaluar su continuidad dentro del colectivo.