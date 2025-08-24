Varela reaparece junto a Blandón en convivio Panameñista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En Soloy, comarca Ngäbe Buglé, el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, encabezó un ‘directorio comarcal’ este sábado 23 de agosto. Pero el encuentro adquirió un matiz fuera de lo ordinario con la aparición del expresidente de la República (2014-2019), Juan Carlos Varela.

En lo que fue anunciado como un ‘gran convivio Panameñista’, Varela compartió escenario con Blandón, quien exaltó su gestión presidencial, la última que ha ejercido el panameñismo. Hoy, ese mismo partido atraviesa un proceso de reorganización tras una de sus peores derrotas electorales en 2024: sin candidato propio y respaldando a Rómulo Roux, de Cambio Democrático (CD).

“El partido que, en función de Gobierno, más obras ha hecho posibles en la Comarca Ngäbe Buglé ha sido el Panameñista”, aseguró Blandón en una publicación que compartió con fotos de la convocatoria, donde aparecen decenas de personas en el encuentro en Soloy.

Cuando Varela gobernó, Blandón era el alcalde del distrito de Panamá. Consecuentemente, Blandón fue la apuesta Panameñista a la Presidencia de la República para suceder a Varela, esfuerzo que resultó inexitoso en las elecciones de 2019, donde terminó en cuarto lugar por detrás del entonces candidato por la libre postulación, Ricardo Lombana.

La reaparición de Varela ocurre en medio de rumores de una posible candidatura de cara a 2029, no obstante, esto no ha sido confirmado por el partido, al que recientemente el Tribunal Electoral (TE) ha dado el visto bueno para realizar una Convención Nacional Extraordinaria para renovar su dirigencia.

No obstante, a la figura de Varela le esperan desafíos. Es uno de los 31 imputados en el caso de los sobornos de Odebrecht por el presunto delito de blanqueo de capitales. La audiencia del caso está programada del 11 de noviembre al 19 de diciembre de 2025, con fecha alterna del 12 de enero al 13 de febrero de 2026.

Partido en disputa

La dupla Blandón-Varela marca distancia de otras fracciones en las que ha devenido el partido Panameñista.

Blandón ha protagonizado comentarios cruzados con la expresidenta de la República (1999-2004) y Panameñista, Mireya Moscoso, cuando en una ocasión la etiquetó de “traicionar al colectivo”. En tanto, Moscoso ha pedido publicamente la “renovación urgente” del partido, lo que implicaría el fin del mandato de Blandón.

Figuras como Luis Ernesto Carles también se han sumado a los llamados por un relevo de la dirigencia.

La disputa llegó al Tribunal Electoral en enero, luego de que la convocatoria del Directorio Nacional Panameñista a una convención para renovar autoridades fuera impugnada.

Lo anterior fue apelado por otro bloque del panameñismo, encabezado por Herbert Young.

Consecuentemente, en una ponencia del magistrado del TE, Luis Guerra Morales, se validó la legalidad de la convocatoria. Con ello, el partido podrá reprogramar su convención y definir el calendario de elecciones internas.

Con ese panorama definido, el panameñismo intenta retomar oxígeno. La aparición conjunta de Blandón y Varela en Ngäbe Buglé marca un gesto político que apunta a recomponer fuerzas, aunque al mismo tiempo acentúa la línea divisoria con quienes insisten en que la renovación debe pasar por sacar a Blandón de la presidencia del colectivo.

El partido, entre tensiones y nostalgias, busca un camino para volver a ser competitivo de cara a las elecciones de 2029.