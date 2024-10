Viáticos del servicio público: un sistema sin controles técnicos ni auditoría eficiente

Escuchar audio noticia

Un análisis sobre los viáticos de transporte, hospedaje y alimentación del Estado panameño destaca la urgencia de que el gobierno establezca una tabla por región, país o ciudad, basada en estudios técnicos que deben ser actualizados periódicamente. Este sistema podría desarrollarse con el apoyo de las sedes diplomáticas panameñas en el exterior, con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos públicos destinados a cubrir gastos de funcionarios en misiones oficiales.

El informe titulado Viáticos en el Estado panameño, elaborado por el diputado independiente Roberto Zúñiga, quien entregó este documento al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destaca principalmente que “Luego de un análisis de los viáticos en los distintos presupuestos generales de la Nación de cada administración, desde la restauración de la democracia en 1989, se comprueba que los viáticos en el Estado panameño siempre se han planteado en el Presupuesto General del Estado sin la justificación técnica”, dice el informe.

Como me comprometí, hoy presenté al ministro de Economía y Finanzas, @FelipeChapman un informe sobre los viáticos en el Estado Panameño.



Este documento busca proporcionar un análisis, para que como país la asignación de viáticos sea fundamentada en criterios técnicos. pic.twitter.com/FkbVIS1foI — Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) October 7, 2024

En Panamá, los funcionarios de alta jerarquía que viajen a Europa, Asia, África y Oceanía tienen derecho a cobrar $600 por día. Cuando viajen a Estados Unidos (EU), Canadá, Argentina, Brasil y Chile, reciben $500 por día. Si se trata de México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina, pueden cobrar $400 por día.

El resto de los funcionarios, directores, administradores, entre otros, cuando viajen a Europa, Asia, África y Oceanía, tienen derecho a $500 por día. Mientras que, para viajes a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile, cobran $400 por día. Para México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina, reciben $300 por día.

Sin distinción

El estudio sugiere que no es necesario asignar montos de viáticos distintos según el cargo de los funcionarios, argumentando que el gasto debe ser determinado por el destino y no por el puesto. También plantea que la falta de controles adecuados sobre el uso de estos fondos ha generado un manejo ineficiente de los recursos, y propone adoptar ejemplos de fiscalización de otros países que puedan ser adaptados a la realidad panameña.

Entre 1993 y 1997, de acuerdo con la investigación de Zúñiga, los funcionarios de alta jerarquía recibían $350 por día cuando se desplazaban a Europa, Asia o África. Si viajaban a Estados Unidos y Canadá, cobraban $250 diarios. Para giras a países de América Latina, recibían $175. Los demás funcionarios recibían $300 para Europa, Asia y África; $200 para EU y Canadá; y $150 para América Latina.

En 2003, los montos subieron levemente. Por ejemplo, los funcionarios con cargos más relevantes cobraban $450 diarios en caso de viajes a Europa, Asia o África. En 2007, la cifra subió a $500, mientras que en 2013 se elevó a $700. En 2020, en medio de la pandemia por la Covid-19, se redujeron a $600.





Los viáticos en EU

El diputado Zúñiga se reunió con personal de la Autoridad del Canal de Panamá y de la embajada de Estados Unidos para conocer cómo realizan los estudios para crear una tabla de viáticos sustentada y clasificada por país o ciudad, tomando en cuenta análisis de costos por hospedaje, alimentación, traslados, entre otros.

En la embajada de EU le respondieron que el Departamento de Estado, encargado de dirigir la política exterior de ese país, establece una tabla por país, donde están definidos los montos respectivos para hospedaje, alimentación, entre otros. Los rubros para la alimentación se calculan tomando en cuenta el costo promedio de un desayuno, almuerzo y cena en el país o ciudad de destino. El de hospedaje se basa en un estudio que realizan las sedes diplomáticas acreditadas en cada país de destino. Con base en esta información, el Departamento de Estado establece un tope por país. Las misiones diplomáticas, se lee en el documento, tienen la responsabilidad de gestionar tarifas especiales con los hoteles para las misiones oficiales.

+Vea en este enlace la tabla de viáticos aplicados por el Departamento de Estado de Estados Unidos: Tabla de viáticos

El fondo para imprevistos se calcula sumando los costos de comida más un monto adicional equivalente al 10% de los costos combinados de alojamiento y comida. A diferencia de Panamá, en este país no se asigna un monto de viáticos según el cargo del funcionario, ya que a todos, sin importar su posición, se les asigna la misma cantidad según el destino, y todos están obligados a presentar facturas de todos los gastos. Cuando se aprueba el viaje, el funcionario recibe el 80% del total del viático, y el 20% restante se entrega una vez regresa del viaje y presenta las facturas. Si el funcionario no gastó más del 80%, no se le otorga el otro 20% y debe devolver lo no gastado.

El caso de la ACP

La ACP, al igual que EU, no tiene una tabla de viáticos de acuerdo con la jerarquía de los funcionarios. Se toma como referencia las tres zonas geográficas establecidas en la Ley de Presupuesto. Esta institución elabora un análisis de 797 muestras de hoteles en el mundo en la plataforma Expedia y 494 muestras de restaurantes con calificación de cuatro a cinco estrellas en la plataforma Tripadvisor. Así establecen los promedios aprobados por rubro. También toman referencias internacionales como las tasas de Subsidio Diario de Manutención (DSA) de la Comisión de Servicio Internacional, organismo independiente de expertos establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además, cuentan con procesos rigurosos de auditoría y control, previos y posteriores a la misión. A cada empleado se le asigna una tarjeta de débito con el monto aprobado, para así tener trazabilidad y mitigar el abuso con gastos no aprobados o indebidos.

Sugerencias

Al final del informe, Zúñiga sugiere que en el gobierno los rubros se entreguen mediante tarjetas de débito, emitidas por el Banco Nacional de Panamá, para garantizar el uso eficiente y trazable del dinero. Esta medida evitaría que los viáticos sean percibidos como una extensión del salario de los funcionarios, y garantizaría que se destinen exclusivamente a cubrir gastos estrictamente necesarios en el ejercicio de sus funciones.

El documento menciona la importancia de definir claramente el término “misión oficial” en la ley que dicta el presupuesto general del Estado, con el fin de evitar interpretaciones ambiguas y asegurar un manejo más responsable de los recursos públicos.

“Estas reformas podrían generar ahorros significativos para el país y mejorar la transparencia en el uso de los fondos asignados a los viajes de los funcionarios”, se advierte en el informe que fue entregado recientemente al ministro Chapman.

La polémica

El monto de los viáticos generó una controversia en agosto pasado entre diputados miembros de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea y el ministro Chapman, pues los integrantes de la bancada Vamos, entre otros, impulsaron que no se estableciera jerarquía para asignar los montos. Incluso, propusieron rebajar $100 por cada una de las tres regiones geográficas. Sin embargo, después de conversaciones y consensos, los diputados acordaron dejarlos con los montos arriba descritos.

Les aquí: Comisión de Presupuesto restaura los viáticos para el exterior a funcionarios, pero con un monto único ‘sin distinción de cargo’

Actualmente, en Panamá no hay una norma que regule el gasto en viajes y viáticos. No es obligación devolver al erario el dinero no gastado. Tampoco hay transparencia sobre cómo se usan los fondos. La mayoría de las instituciones de gobierno, en sus páginas web, revelan el nombre de la persona que viajó, el costo del tiquete aéreo y la suma que recibió en viáticos, pero no detallan cuánto gastó, en concepto de qué o si devolvió dinero.