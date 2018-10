Polémica por ruta de desfile patrio en Colón

El Consejo Municipal y la comisión de festejos patrios han recomendado no utilizar el casco de la ciudad para la ruta del desfile del 5 de noviembre próximo, en la provincia de Colón.

Esto, pese a que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, ha dicho que los trabajos de renovación en Colón –actualmente con un 70% de avance– debieran estar prácticamente terminados para esa fecha, pues allí se harían los desfiles patrios.

No obstante, en los últimos días, la comisión de festejos, autoridades y estamentos de seguridad –en varios recorridos y evaluaciones– han alertado sobre los lentos avances en los trabajos de la renovación urbana.

"Sería irresponsable exponer a los estudiantes y a la población en general a esta ruta… el presidente [Juan Carlos] Varela puede tomar su decisión, pero también escuchar el clamor de la población", manifestó Alex Lee, presidente de la comisión.

"Colón no está preparado, sería una humillación. Nuestros visitantes y la población quieren un desfile vistoso y una ciudad en condiciones, no calles en mal estado, caserones a punto de colapsar y trabajos no terminados”, agregó.

A su vez, Federico Policani, alcalde del distrito de Colón, manifestó que la empresa contratista ha dicho que efectivamente culminará los trabajos de la ruta del desfile. Sin embargo, en el recorrido por el área se percibe que no es recomendable utilizar el casco de la ciudad, por lo que espera que el mandatario, en su visita, determine que no están preparadas las calles para la vistosidad de las efemérides patrias.

En tanto, Jennith Campos, gobernadora de la provincia, indicó que los trabajos avanzan y que la ruta del desfile le falta poco para estar culminada.

“El presidente de la República, en los próximos días, realizará un recorrido e inspección de los trabajos en Colón… es el único que tiene la potestad y última palabra de decidir si la ruta del desfile será en el casco de la ciudad u otro lado”, recalcó.

Varela también ha dicho que el próximo 5 de noviembre se reinaugurará el edificio de la Gobernación de la ciudad de Colón, un inmueble declarado monumento histórico mediante la Ley 47 de agosto de 2002, y que fue cerrado en 2005.