Entre críticas al abanderado, Colón festeja el 4 de noviembre

A las 7:00 a.m. de este lunes 4 de noviembre, el alcalde del distrito de Colón, Alex Lee, procedió con la izada de la bandera nacional en la cancha sintética en la entrada de la ciudad.

Los actos en Colón prosiguieron con el juramento por parte de la Asociación de Muchachas Guías, mientras que la reseña histórica estuvo a cargo del estudiante José Camargo, representante de la provincia en el concurso nacional de oratoria 2019.

Las actividades continuaron con la entrega del pabellón nacional por la gobernadora Iracema de Dale a los abanderados de la fecha: los diputados perredistas Jairo Bolota Salazar y Mariano López y los dirigentes comunitarios Carlos Grenald y Virgilio Alvea.

El diputado Salazar manifestó su satisfacción y agradecimiento por esta distinción. "Felicitaciones a Panamá, a la bandera y a todos los colonenses en esta celebración", expresó el perredista.

El diputado oficialista ha sido blanco de críticas luego de que el pasado 30 de octubre, ante la presencia de un grupo de estudiantes, trabajadores, activistas de la sociedad civil y miembros de la comunidad LGTBI que exigían el retiro de las reformas constitucionales, Salazar señaló que estas personas no podían entrar al Palacio Justo Arosemena por su orientación sexual. "No ¿Por qué vamos a dejarlos entrar a ellos? ¿porque son gais? ¿Y por qué no dejan entrar al pueblo entero? No; ellos son gais; ellos son gais y ellos no pueden entrar”, expresó.

En cuanto a las críticas sobre la distinción recibida, Salazar dijo: pa´lante con Panamá, con Colón, por los 4 mil 500 millones de dólares paralizados, por plazas de empleos permanentes y por mejores salarios en los puertos.

Continúo diciendo: "estamos pisando callos a gente poderosa y oligarcas que se han enfilado contra mí por defender los derechos del pueblo".

Recalcó que, a pesar de las críticas, el periodismo amarillista y el show político, él mantiene su posición de rechazo al matrimonio igualitario, aunque dijo que no es enemigo de los gais.

Salazar dijo también que participará este 5 de noviembre en la celebración de Colón, donde estará el mandatario Laurentino Cortizo.

Para el alcalde Lee, los abanderados tienen sus méritos como colonenses.

Señaló que Bolota es “reconocido por su trayectoria política y lo profesional que es”. Agregó que la designación fue hecha hace un mes por la comisión de festejos patrios de la municipalidad colonense.

Luego del paseo de la bandera, cayó un fuerte aguacero. Las delegaciones estudiantiles desfilarán por la ruta de la ciudad de Colón, mientras en Puerto Pilón también hay desfile este 4 noviembre.