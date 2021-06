Una persona que estuvo hospitalizada rechazó la vacuna anticovid, dice el Minsa sobre contagiados en David

HOSPITAL REGIONAL DR. RAFAEL HERNÁNDEZ

Leonardo Labrador, jefe nacional del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), se refirió al brote de Covid-19 reportado en el hospital regional Dr. Rafael Hernández, de la Caja de Seguro Social, ubicado en la ciudad de David, provincia de Chiriquí.

Según el funcionario, se trata de al menos 50 personas que, al fin de semana pasado, ya estaban saliendo de su cuarentena.

De este grupo, Labrador dijo que 10 personas no quisieron o rechazaron la vacunación contra la Covid-19, de acuerdo con las investigaciones en torno al caso que adelanta tanto la CSS como el Minsa.

Todos los afectados cumplen con funciones administrativas y su contagio habría sido comunitario, detalló Labrador, en declaraciones a Telemetro Reporta.

Según la información inicial que se maneja sobre este brote, se trata de infecciones nuevas.

Añadió que la mayoría de los casos presentados en el citado hospital no han presentado mayor complicación, a excepción de una persona que fue hospitalizada. Esta persona rechazó la vacuna y, por ende, no estaba protegida, precisó el funcionario en el noticiero matutino. “Por eso la importancia de la vacunación en todos los grupos”, precisó.

Labrador resaltó que, si bien una gran parte de los contagiados presentó un cuadro que pasó desapercibido, se encontraban dentro del periodo considerado todavía como “vulnerable”.

En ese sentido, el funcionario explicó que “cuando nos vacunamos se piensa que inmediatamente se tiene inmunidad y eso no es cierto”.

“Tenemos que esperar una segunda dosis, e inclusive dos semanas posteriores a la aplicación de la vacuna, para poder empezar a ver resultados de la inmunidad”, apuntó.

Labrador reiteró también que la vacuna anticovid no implica que una persona no vaya a enfermar del SARS-CoV-2, solo que será un cuadro leve, donde no requeriría de hospitalización.

“Hay que cuidarse y evitar contagiar a las demás personas”, subrayó.

