Venezuela: María Corina Machado declara en el Ministerio Público

La diputada venezolana María Corina Machado se encuentra en la sede del Ministerio Público, en donde rendirá declaraciones por su supuesta implicación en un caso de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.



La información fue reportada por el diario El Nacional, que detalló que Machado llegó a las instalaciones a las 9:43 a.m. e ingresó al edificio a las 10:04 a.m. La acompañaron hasta la entrada los alcaldes Antonio Ledezma y David Smolansky, así como el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba.



"Yo vengo a defender la verdad, a reafirmar mi compromiso ciudadano. Vengo a enfrentar la infamia (...) Lo mejor que puede pasar es que Maduro renuncie. Maduro ni puede ni quiere que la situación mejore", expresó Machado antes de ingresar a la sede del MP. Machado también señaló que si queda detenida les pide a los venezolanos luchar porque está segura que van a triunfar. "Estamos cerca. El régimen está derrotado", remarcó.



En declaraciones recogidas por el diario El Universal más temprano, Machado había señalado que sentía una enorme tranquilidad y serenidad. "Voy muy tranquila porque estoy consciente que es mi responsabilidad, y es lo que esperan los venezolanos de mí. Cuando uno habla con la verdad y defiende los valores siente una enorme serenidad y tranquilidad (...) Voy a defender la verdad y no tengo miedo", dijo en una entrevista con Globovisión.



El 17 de junio de 2014, Machado, declaró ante la fiscalía en calidad de testigo –durante poco más de ocho horas– por el supuesto plan de magnicidio contra el presidente Maduro.



En declaraciones a La Prensa, la diputada señaló, como hace seis meses, que se trata de un caso fabricado por el gobierno y que no tiene otro objeto que el de acallar su voz de protesta por la ausencia de democracia en su país y por la violación a los derechos humanos que sufre todo aquel que se atreve a expresar su rechazo al sistema.



De las supuestas pruebas por las que se le formulan los cargos Machado solo conoce lo que el gobierno dijo en junio, que tenían unos supuestos correos electrónicos en los que ella habría escrito que había llegado la hora de acumular esfuerzos y obtener el financiamiento para aniquilar a Maduro.



Sin embargo, remarcó la diputada, a raíz de la solicitud de un tribunal en Estados Unidos, “se evidenció lo que toda Venezuela sabía, que esos correos eran absolutamente falsos, ya que así lo señaló la empresa Google”.