Este sábado Oprah tendrá su Oscar honorario

LOS ANGELES, Estados Unidos.(AP).-Oprah Winfrey dice que comprende por qué algunos se asombraron cuando la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que le daría un Oscar honorario por sus contribuciones humanitarias.



La artista de 57 años recibirá este sábado el prestigioso Premio Humanitario Jean Hersholt en la tercera ceremonia de los premios Governors.



Cuando se efectuó el anuncio a mediados de año, algunos criticaron a la academia por escoger a Winfrey para recibir el premio Hersholt, que se concede a "un individuo en la industria cinematográfica cuyos esfuerzos humanitarios han dado crédito a la industria", según el cibersitio de la academia.



Los ganadores anteriores son Elizabeth Taylor, Quincy Jones, Jerry Lewis y Paul Newman. Los críticos dicen que Winfrey pertenece más al mundo de la televisión que del cine.



"Lo comprendo porque yo también me sorprendí", afirmó Winfrey en una entrevista reciente. "Me sorprendí porque no soy conocida como actriz. He hecho cine y me encantan las películas que hice", dijo, aunque admite que no son muchas.



El actor James Earl Jones y el maquillador Dick Smith también recibirán sus Oscar en la ceremonia del sábado en el Teatro Kodak en reconocimiento a sus largas y notables carreras en la pantalla grande.



No es el primer reconocimiento de la academia para Winfrey. Fue postulada a un Oscar a la mejor actriz de reparto por su actuación en El color púrpura de 1985.



También produjo y actuó en la adaptación de Beloved, de Toni Morrison, en 1998, y en Precious, del 2009, de la cual recibieron Oscar la actriz de reparto Mo'Nique y el guionista Geoffrey Fletcher.



"Comprendo que la gente se pregunte 'dónde está su lista de credenciales en cine''', comentó, "pero no creo que haya margen para críticas en la lista de buenas obras".



Winfrey ha contribuido más de 500 millones de dólares de su fortuna personal para obras de caridad, dijo el presidente de la academia, Tom Sherak. Estableció su primera fundación de beneficencia un año después de lanzar el "The Oprah Winfrey Show y desde entonces ha practicado la filantropía.