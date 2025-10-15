Panamá, 16 de octubre del 2025

    LICITACIÓN

    47 empresas han mostrado interés en el proceso de homologación de las laptops del Meduca

    Yaritza Mojica
    47 empresas han mostrado interés en el proceso de homologación de las laptops del Meduca
    El Meduca inicia proceso de homologación para adquisición de computadoras portátiles y licencias Microsoft M365 A3. Cortesía

    Unas 47 empresas han mostrado interés en el proceso de homologación para la adquisición de computadoras portátiles y licencias Microsoft M365 A3, destinadas a docentes y estudiantes del sistema oficial, que lleva adelante el Ministerio de Educación (Meduca).

    Esta licitación pública contempla la compra de 585,250 computadoras portátiles para docentes y estudiantes, así como las licencias de operación, con un precio de referencia global de $230,262,640.00.

    47 empresas han mostrado interés en el proceso de homologación de las laptops del Meduca

    El viceministro Administrativo de Educación, Roberto Sevillano, explicó que el proceso se mantiene en sesión permanente con el propósito de responder todas las preguntas y garantizar que el pliego de condiciones sea lo más homologado posible, priorizando siempre el interés público y los beneficios que busca el Meduca.

    Durante esta jornada de participación abierta, estuvieron conectadas de manera virtual más de 190 personas, quienes observaron la sesión de homologación. Además, participaron funcionarios de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

    Según Meduca, el objetivo de este proyecto es brindar herramientas tecnológicas que fortalezcan el aprendizaje, fomenten la innovación en las aulas y promuevan la inclusión digital en todo el país.

    Detalles de la licitación

    Del total, 54,000 laptops serán destinadas a docentes, con un precio unitario de $472.38 y un monto global de referencia de $27,294,300.

    47 empresas han mostrado interés en el proceso de homologación de las laptops del Meduca
    En la administración pasada de Lucy Molinar, entregaron computadoras portátiles a los estudiantes de escuelas oficiales. Cortesía

    Estos equipos deberán contar con procesador (CPU y NPU), memoria RAM de 16 GB, disco de 512 GB, pantalla de 14 pulgadas, bloqueo antirrobo, sellado a prueba de líquidos, capacidad para funciones de inteligencia artificial, garantía y soporte técnico a nivel nacional, entre otros requisitos solicitados por el Meduca.

    En el caso de las computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial, Meduca busca adquirir 531,250 unidades, con un precio unitario de referencia de $348.93 y un monto global de $198,347,500.

    Entre las especificaciones técnicas solicitadas para estos equipos están: procesador (CPU y NPU), memoria RAM de 8 GB, disco de 256 GB, pantalla de 14 pulgadas, conectividad LTE (con eSIM integrada), bloqueo antirrobo y batería de larga duración, con una autonomía mínima de 16 horas, entre otros detalles.

    En cuanto a las licencias de Microsoft M365 A3, la entidad busca adquirir 21,000 licencias que cubrirán la totalidad de los equipos por un periodo de 4 años, con un precio unitario de $220.04 y un precio de referencia total de $4,620,840.00.

    Yaritza Mojica

    Periodista sección sociedad


