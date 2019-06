Comienza primer tratamiento de piel a menor víctima de explosión en P.H. Costa Mare

Después de su traslado a la ciudad de Houston (Estados Unidos) el menor de cinco años, que fue víctima en una explosión en el P.H. Costa Mare el pasado 31 de mayo, empezó a recibir el primer tratamiento de piel, se informó este jueves.

El niño Miguel Ignacio Muñoz Lima, sufrió quemadura en el 70% de su cuerpo, aquella trágica noche cuando estaba en casa con sus padres y hermano, quedando en una delicada condición que urgió trasladarlo a un centro médico especializado.

De acuerdo con el reporte de la Fundación Abou Saad Shriners, que gestionó el viaje a la localidad de Galveston al Hospital Shriner, la fractura que presentó Miguel Ignacio en el siniestro no empeoró su situación clínica.

“No hay nada comprometido ni nada importante por ahora, es decir, no necesita ninguna intervención quirúrgica porque no tiene derrames ni nada”, informó un integrante de la fundación. “El médico nos comentó que él (menor) no recordará nada de esto”.

Se precisó que Miguel Ignacio está en su primera intervención quirúrgica para retirarle la piel quemada a fin de evitar cualquier infección y luego recibirá su piel temporal.

De igual forma, se informó que también le harán las respectivas evaluaciones en la vista y sistema auditivo, Además, se recalcó que sus pulmones están funcionando bien, pero que de igual forma está asistido por equipos.

La tragedia se dio el pasado viernes 31 de mayo cuando una fuga de gas ocasionó una deflagración en el edificio, ubicado en Costa Sur, corregimiento de Don Bosco.

Los más afectados resultaron los integrantes de la familia Muñoz Lima; además de Miguel Ignacio, su hermano de 10 meses de nacido, quien falleció el pasado domingo y su madre, Karina, que permanece en condición muy delicada en el Hospital Santo Tomás. Ella tiene quemaduras en el 90% de su cuerpo.

El avión ambulancia que transportó al menor arribó a Houston este miércoles 5 de junio a las 6:35 p.m. En horas del mediodía del miércoles fue movilizado del Hospital del Niño hacia el aeropuerto internacional panameño Marcos A. Gelabert, ubicado en Albrook, para que viajara a Houston.