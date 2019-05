Panamá ingresa al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

La periodista Mary Triny Zea, de la unidad de investigación del diario La Prensa, fue invitada a formar parte del Consorcio Internacional de Periodistas de investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que aglutina a 249 periodistas de más de 90 países.

Esta es la primera vez que un periodista panameño ingresa al ICIJ; con Zea ingresaron 17 nuevos miembros, de diversos países.

[Lea aquí la información del ICIJ sobre Mary Triny Zea].

Zea, ganadora de seis premios del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, ingresó a la Redacción de La Prensa hace más de una década. Es la autora de la investigación sobre las donaciones y contratos que otorgó el Órgano Legislativo en el quinquenio 2014-2019. También investigó los fondos que Pandeportes entregó a las partidas circuitales que manejan los diputados.

[Lea todas las entregas de la serie 'Secuestro deportivo' aquí].

Su trabajo titulado “Dudosa filantropía desde la Asamblea”, sobre el caso de las donaciones y contratos en la Asamblea, fue reconocido por el Instituto de Prensa y Sociedad y la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo.

"The network committee works hard to select credible professional journalists in places that until now may have missed out on the opportunity to become part of the ICIJ network," @minnaknus welcomes our latest additions to the ICIJ network.https://t.co/hLy05Ls4ct