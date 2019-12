Familias piden intervención del CNA frente a las actuaciones de jefa de Senniaf

CUESTIONAMIENTOS

Representantes de familias acogentes solicitaron este martes, 24 de mayo de 2016, la intervención del Colegio Nacional de Abogados (CNA), a través de su comisión de niñez y familia, frente a las recientes actuaciones de Idalia Martínez, a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Estas familias entregaron a dicha comisión una serie de documentos en los que exponen situaciones que, según ellos, afectan la protección a la niñez del país. Dayra Fischer, representante de una estas familias, dijo en la actualidad se está enviando un mensaje al país de que los procedimientos de los juzgados de niñez y adolescencia no cumplen con las normas, por lo que estiman necesario que la ciudadanía sienta que en el país hay seguridad jurídica. "Para nosotros es importante que todo lo relacionado a la niñez y familia sea llevado legalmente y justamente bajo los principios que rigen a la sociedad y más que todo a la familia que es donde iniciamos a convivir", comentó Fischer. Por su parte, Corina Cano, integrante de la comisión de la niñez y familia del CNA, dijo que la documentación sería analizada para luego ser discutida en reunión de junta directiva. Posteriormente el CNA presentará una posición formal frente a este tema. Sin embargo, subrayó que en todo momento debe prevalecer el interés por los niños y su protección. No podemos obviar una situación seria, agregó Cano. La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maytín, ha anunciado que abrió de oficio una investigación a la directora de la Senniaf. En tanto, el 16 de mayo pasado, la Defensoría del Pueblo admitió una queja contra Martínez. De acuerdo con el documento, la queja la presentó Ariadna Carrera, trabajadora social a quien la Senniaf le quitó una niña de cuatro años de edad que tenía bajo su protección desde los tres meses de nacida. La Senniaf le regresó la infante a Carrera posteriormente. Se buscó la versión de Martínez, pero no hubo respuestas.