MiAmbiente, un conversatorio 'a la defensiva' con la ciudadanía

Con respuestas técnicas e incluso reclamos se efectuó esta mañana un conversatorio por parte del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y la ciudadanía donde se abordó la tala de madera en Darién y los proyectos para Coiba y también otros asuntos ambientales que interesan a la ciudadanía en el Parque Natural Metropolitano.

El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, manifestó su molestia por las críticas en las redes sociales, sin embargo, escuchó con atención a todos los presentes e incluso increpó a un periodista del periódico La Estrella por no estar conforme con una publicación.

El funcionario, acompañado de su viceministro, equipo técnico y legal aclaró que en cuanto a Coiba no se construirá ningún hotel y únicamente se adecua la pista de aterrizaje.

"Lo detecté a la defensiva y abierto", describió Alberto Conte, ambientalista de la oenegé Marabuntas. "Fuimos a preguntar y nos respondía con algo técnico y eso es una técnica para contestar a la defensiva pero abierto a la vez porque nos invitaba a seguir participando", describió.

Actitud que se notaba cuando se refería a Darién y a Coiba, aunque también se abordaron aspectos ambientales de otras provincias como hidroeléctricas y la ganadería, precisó.

Otro de los participantes, el poeta Alfredo Belda, le contestó a Sempris que lo veía muy preocupado por lo que se manifiesta en las redes sociales, lo calificó de "inútil" y le sugirió que renunciara, comentarios a los que Sempris no respondió.

"El problema de Darién es legislatura, se basa en las leyes pero no las quieren cambiar, no están protegiendo el ambiente […] no es posible que le den tierras a los indígenas y que puedan cortar y talar porque tienen el permiso con el Ministerio de Ambiente” , reclamó Conte.

Posterior al conversatorio, Sempris respondió preguntas a los medios a los que repartió “una nota aclaratoria” con 12 puntos, en 2 páginas de cuatro caras en la que hace referencia a la investigación periodística de La Prensa y el seguimiento dado por TVN Noticias a lo publicado por este medio, en el que contradice la propia normativa de su ministerio indicando que "es importante aclarar que los árboles en Panamá no están en vías de extinción"; sin embargo no precisa qué parte del reportaje es falso ni hace referencia a los permisos otorgados en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Darién ni mucho menos a las comunidades con incumplimientos a los que entregó nuevos permisos anuales de corta.

La nota aclaratoria cita los logros del ministerio en cuanto al tema forestal, transparencia y la vigilancia y expresa incluso que "se abrió una carrera de ingeniería forestal" en la Universidad Tecnológica de Panamá.

