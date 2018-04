Veterinarios postergan paro total tras aprobación de proyecto

Los médicos veterinarios decidieron postergar "hasta segunda orden" el paro total en las entidades públicas donde laboran, como puertos, aeropuertos, fronteras, laboratorios de diagnóstico y plantas de sacrificio.

No obstante, mantendrán el paro de brazos caídos en las oficinas administrativas y de trámites cuarentenarios, medida que mantienen desde hace seis días para exigir aumento de salarios, informó José Torres, presidente de la Asociación Panameña de Médicos Veterinarios.

Dijo que postergaron el paro total luego de que el diputado panameñista Luis Barría "adquiriera el compromiso de garantizar que la ley reciba el tercer debate el lunes 30 y hacer lo necesario para su sanción".

Este viernes 27 de abril, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 574, que busca el aumento salarial a los médicos veterinarios, objetado por el Ejecutivo a inicios de este mes de abril.

Los artículos 4, 6 y 7 fueron aprobados por insistencia.

Este proyecto, que modifica la Ley 5 de 24 de febrero de 1984, por el cual se crea el escalafón para todos los médicos veterinarios que laboran en el país, fue aprobado en tercer debate en febrero pasado por el pleno de la Asamblea.

La iniciativa beneficia a los médicos veterinarios, ya que fija un escalafón basado en los años de servicio al Estado o a la empresa privada, lo cual garantizará la estabilidad a los veterinarios, en el cargo dentro de la institución o empresa donde se desempeñan, explicó el diputado proponente Luis Barría.

Se reconocían los estudios de especialidades, posgrados, maestrías y doctorados pactados con los médicos veterinarios, mediante los decretos ejecutivos 168 de 14 de octubre de 2014 y 232 de 13 de junio de 2016.

RAZONES DEL VETO

De acuerdo con el Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que el proyecto carece de todas las estimaciones de costos inherentes, pues no se tienen fuentes de financiamiento garantizadas para cubrir el alto impacto presupuestario en el año 2018 ni en vigencias posteriores.

El Ejecutivo señala que, con esta propuesta legislativa, se pretende disponer el incremento de salarios que no están contemplados en la Ley de Presupuesto General del Estado y que no derivan de las facultades constitucionales que tiene el Órgano Legislativo en materia presupuestaria, lo que a todas luces es un vicio de inconstitucionalidad, ya que tiene prohibido ordenar o autorizar otras partidas y programas no previstos en el presupuesto.