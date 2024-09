A partir de la próxima semana, Bocas del Toro también implementará toque de queda

Escuchar audio noticia

La provincia de Bocas del Toro, se sumará junto a Colón y el distrito de San Miguelito, a las zonas que establecerá toque de queda ante la alarmante situación de las pandillas delictivas y el crimen organizado en el país.

“Hablaré con el gobernador (de Bocas del Toro) porque el nivel de delincuencia es altísimo”, aseveró el presidente José Raúl Mulino, durante su habitual conferencia de prensa semanal.

El mandatario aseguró que de no obtener buenos resultados, luego de la reunión con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, este próximo lunes 9 de septiembre no descarta endurecer las medidas. “Ojalá comprendan que queremos limpiar todas esas ciudades que no permiten vivir”.

"Si veo que no está funcionando como debe subiré el volumen... y vendrán acciones más fuertes", señala el presidente Mulino sobre la medida de toque de queda en Colón.

"Si veo que no está funcionando como debe subiré el volumen... y vendrán acciones más fuertes", señala el presidente Mulino sobre la medida de toque de queda en Colón.

Anunció que se incluirá a Bocas del Toro.

A su vez, reveló que de acuerdo a los informes que maneja, “las pandillas panameñas hoy trabajan para el Clan del Golfo o el Tren de Aragua (…) En todo el país, no es nada más Colón”, aseguró.

Pidió también entender las medidas preventivas, que “por el bien de la mayoría de los panameños (…) requieren que los proteja el gobierno nacional”.

Según estadísticas del Ministerio Público, entre enero y julio de este año 2024 se han registrado 148 robos en Bocas del Toro, en comparación a los 110 del 2023.

También, la tarde del pasado viernes 26 de julio, la provincia se sacudió cuando moradores de isla Carenero reportaron el hallazgo de un cadáver que flotaba a orillas del mar, correspondiente a la española Eneritz Argintxona Fraile, de 30 años de edad. Por este caso hay dos personas detenidas.