Acodeco advierte sanciones por obligar a padres a comprar libros en las escuelas

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que investiga una denuncia por la presunta práctica de venta atada de libros escolares en un centro educativo privado, situación que podría derivar en una sanción para el plantel.

El tema surge luego del inicio del año escolar, el pasado 2 de marzo, cuando más de 950 mil estudiantes retornaron a clases.

La Acodeco hizo un llamado a los padres de familia para que presenten denuncias ante la institución, incluso de forma anónima, cuando consideren que sus derechos como consumidores están siendo vulnerados.

El administrador de la entidad, Ramón Abadi, explicó que durante el inicio del año escolar solo se ha recibido una denuncia formal relacionada con esta práctica, la cual ya está siendo objeto de investigación.

“Solamente recibimos una denuncia por el tema de ventas atadas de libros. Ya la denuncia ha sido tramitada con una investigación puntual y estamos a punto de resolverla. Lo más seguro es que tenga una sanción ejemplar para el colegio involucrado”, indicó el funcionario.

Abadi también hizo un llamado a los padres de familia para que reporten cualquier irregularidad ante la institución.

“Para todos los demás padres de familia necesitamos que, por favor, denuncien. Pueden denunciar de manera anónima ante la Acodeco para saber qué es lo que está sucediendo. En algunos casos obligaban a los padres de familia a comprar los útiles escolares, los libros y los uniformes directamente en la escuela, y esto es ilegal. Eso es venta atada, y la venta atada no está permitida para los panameños porque está en contra de los derechos de los consumidores establecidos en la Ley 45 de 2007, artículo 36”, señaló Abadi.

Personal de la Acodeco sigue con las inspecciones en los comercios. Cortesía

¿Qué es la venta atada?

La denominada venta atada ocurre cuando se condiciona la compra de un producto o servicio a la adquisición obligatoria de otro, o cuando se obliga al consumidor a comprar en un establecimiento específico. Esta práctica está prohibida en Panamá por la Ley 45 de 2007, que protege los derechos de los consumidores.

En el caso de los colegios, esto puede ocurrir cuando se obliga a los padres de familia a comprar libros, útiles o uniformes exclusivamente dentro del plantel o a un proveedor específico, lo que limita su derecho a elegir dónde adquirirlos.

La normativa establece, en el artículo 36, que los proveedores deben abstenerse de realizar acciones que restrinjan la circulación o distribución de bienes y servicios mediante prácticas como la venta atada, salvo que exista una causa justificada.

Las autoridades recordaron que los centros educativos sí pueden recomendar materiales o especificar características, como el tipo de uniforme o los textos requeridos, pero no pueden obligar a comprarlos en un lugar determinado.

La Acodeco mantiene vigilancia durante el inicio del período escolar para detectar irregularidades en la comercialización de uniformes, libros y útiles escolares, con el fin de proteger la economía familiar y garantizar la libre competencia.

Los padres de familia que detecten este tipo de irregularidades pueden presentar denuncias ante la Acodeco, a través de sus redes sociales o del portal web institucional.

La entidad reiteró que las denuncias pueden realizarse de manera anónima, siempre que se incluya el nombre del colegio y una descripción de la situación para facilitar la investigación.