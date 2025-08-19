Acodeco advierte sobre quejas por compra de autos usados e insta a tomar precauciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que entre enero y julio de este año se recibieron 69 quejas relacionadas con la compra de vehículos usados, que suman un monto de $479,957.33.

El mayor número de reclamos hasta julio presentados corresponde a incumplimiento de garantía, con 51 casos por un monto de $366,005.47. También se reportaron quejas por falta de información ($70,913.39), vicios ocultos ($15,300.00), e incumplimiento de contrato, custodia del bien y veracidad de la publicidad, con montos menores.

Durante 2024, la institución resolvió 95 quejas por un total de $671,916.85, reflejando que esta situación es recurrente en el mercado de autos de segunda mano.

El jefe de la Sección de Vehículos a Motor de Acodeco, Raúl Lindo, recordó que la Ley 45 de 2007, en su artículo 47, prohíbe la importación de vehículos usados con más de cinco años de fabricación, salvo excepciones como autos de colección, de carrera, ambulancias, limosinas, fúnebres o aquellos adaptados para personas con discapacidad.

Recomendaciones a compradores

Acodeco subrayó que solo puede atender quejas por ventas realizadas a través de agentes económicos formalmente dedicados a esta actividad, y no en transacciones entre particulares.

La entidad recomienda a los consumidores:

Verificar la dirección física del agente económico.

Solicitar la revisión del auto por un mecánico idóneo antes de la compra.

Probar el vehículo en carretera.

Documentar pagos y transacciones.

Evitar adelantos sin seguridad de la venta.

Revisar la documentación y exigir la garantía por escrito (mínimo 6 meses o 15 mil km).

Leer detenidamente cualquier contrato antes de firmarlo.

Con estas medidas, Acodeco busca que los compradores de vehículos usados reduzcan riesgos y protejan sus derechos en cada transacción.