Acodeco decomisa más de 1,500 libras de arroz contaminado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El hallazgo se dio en Bocas del Toro, en locales de El Empalme, tras denuncias ciudadanas, revelando graves riesgos sanitarios y faltas al consumidor.

Un total de 1,517.24 libras de arroz contaminado con gorgojos, en medio de 178 irregularidades comerciales, fue el resultado de un operativo sorpresa en la comunidad de El Empalme, provincia de Bocas del Toro, informó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Rosalba De León, administradora regional de Acodeco en Bocas del Toro, recordó que los agentes económicos tienen la obligación legal ineludible de ofrecer productos aptos para el consumo humano

Las inspecciones, impulsadas por denuncias de los residentes locales, se llevaron a cabo en el marco de una feria institucional destinada a fiscalizar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

Decomisan arroz con gorgojos en Bocas del Toro. Acodeco.

Procedieron a retirarlo del mercado

El informe destaca que el hallazgo más alarmante de la jornada fue el decomiso del arroz con gorgojos empacado para su venta. La autoridades consideraron que este cargamento representaba una amenaza directa a la salud y seguridad de la población local, por lo que procedieron de inmediato a retirarlo del mercado para evitar su comercialización.

El hallazgo del grano infestado, que representaba un peligro directo para la salud pública, se dio luego de que residentes del área interpusieran denuncias formales ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Las autoridades detectaron además, un total de 178 anomalías comerciales, entre las que destacan 74 productos deteriorados, 31 sin fecha de vencimiento, artículos con fechas de expiración ilegibles y mercancía sin precios a la vista.

Decomisan arroz con gorgojos en Bocas del Toro. Acodeco.

La Acodeco exhortó a la ciudadanía a revisar meticulosamente el estado de los empaques de arroz y otros alimentos antes de comprarlos. Asimismo, invitó a los consumidores a seguir denunciando de forma oportuna cualquier irregularidad que atente contra su salud, ya que el apoyo ciudadano es vital para erradicar el producto contaminado de los estantes.