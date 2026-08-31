Agosto cierra con sequía en gran parte del país y exceso de lluvias en algunas regiones

El comportamiento climático irregular y la influencia de El Niño marcaron el mes.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) reportó una distribución irregular de las lluvias durante agosto de 2026.

Amplias zonas del territorio nacional registraron acumulados por debajo de los promedios históricos (climatología 1991–2020), con un impacto más severo en la vertiente del Pacífico y el occidente del país.

Este patrón responde, según el Imhpa, principalmente a los efectos del fenómeno de El Niño y una menor actividad atmosférica general hacia finales del mes.

Comportamiento de las lluvias en agosto. Imhpa

Contraste regional y pronóstico actual

En contraposición a la sequía generalizada, el Caribe Occidental, específicamente la provincia de Bocas del Toro y la costa abajo de Colón, experimentó lluvias por encima de lo normal debido a la interacción de la Vaguada Monzónica con sistemas de baja presión y ondas tropicales.

Para este lunes 31 de agosto, el Imhpa prevé un inicio de semana inestable con aguaceros abundantes por la mañana en Darién, la comarca Emberá, el golfo de Panamá, el sur de Azuero y el golfo de Chiriquí. Durante la tarde se esperan lluvias puntualmente fuertes con ráfagas de viento, concentradas principalmente en la región oriental del país.

El Imhpa recuerda que aún está vigente, y podría extenderse, el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas producto de los remanentes de la onda tropical #39.