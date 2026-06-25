Agua en combos y precios con impuestos incluidos: los cambios que regirán en 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A partir de 2027 entrarán en vigor dos nuevas disposiciones de protección al consumidor: la obligación de incluir agua embotellada en los combos de comida rápida y la aplicación de la Ley de Precio Total.

Dos importantes cambios en materia de protección al consumidor serán implementados a partir del próximo año. Se trata de la obligación de que los restaurantes de comida rápida ofrezcan agua embotellada como alternativa en sus combos y de la entrada en vigor de la Ley de Precio Total, que exigirá que todos los bienes y servicios se anuncien con el monto final que deberá pagar el cliente.

El director nacional de Protección al Consumidor, Saúl Jaramillo, recordó que ambas normativas ya fueron aprobadas y que actualmente se encuentran en un período de transición para que los agentes económicos realicen las adecuaciones necesarias antes de su implementación.

La primera corresponde a la Ley 523 del 12 de mayo de 2026, que establece que los establecimientos de comida rápida deberán ofrecer agua embotellada como una opción dentro de los combos promocionales. La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Combo de comida rápida con agua, sin costo. Esta imagen fue generada con IA (ChatGPT)

La iniciativa busca fomentar hábitos de consumo más saludables y obliga a los comercios a incluir esta alternativa tanto en los menús físicos como digitales, así como en toda la publicidad relacionada con sus promociones.

Jaramillo explicó que el agua ofrecida deberá contar con registro sanitario emitido por el Ministerio de Salud (Minsa), por lo que no será válido sustituir esta obligación con la entrega de un vaso de agua.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) advirtió que los comercios que incumplan la normativa podrán ser denunciados por los consumidores y enfrentar sanciones de acuerdo con lo establecido en la Ley 45 de 2007.

La segunda medida corresponde a la Ley 473 del 19 de junio de 2025 sobre precio total, que comenzará a regir el 1 de julio de 2027, tras una prórroga de un año otorgada para facilitar los ajustes operativos y tecnológicos que deben realizar los comercios, señaló Jaramillo.

La normativa establece que todos los productos y servicios deberán anunciarse con un precio final que incluya impuestos, tasas y cargos nacionales aplicables, eliminando la práctica de mostrar precios que posteriormente aumentan al momento del pago.

Monitoreo de precios de productos electrónicos. Cortesía/Acodeco

Según Acodeco, la medida permitirá a los consumidores conocer desde el inicio cuánto deberán desembolsar por un producto o servicio, mejorando la transparencia y facilitando la planificación de sus gastos.

Actualmente, muchos comercios publicitan precios sin incluir el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), por lo que el monto final suele ser superior al anunciado.

La nueva ley establece que el precio exhibido en vallas publicitarias, páginas web, redes sociales, catálogos y cualquier otro medio de promoción deberá corresponder al valor final que pagará el consumidor.

Acodeco aclaró que las facturas continuarán detallando el desglose de impuestos para efectos de control y verificación por parte de los usuarios.

La entidad exhortó tanto a los comercios como a los consumidores a familiarizarse con estas nuevas disposiciones, que buscan fortalecer la transparencia del mercado y ampliar las garantías de protección para quienes adquieren bienes y servicios en el país.