Alcaldía de Panamá propone uso de ‘botas’ para inmovilizar vehículos que obstruyan espacios públicos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se impulsa una norma para inmovilizar vehículos mal estacionados en espacios públicos, mientras el Concejo Municipal analiza las garantías y el cobro de una tasa para retirar los dispositivos.

La Alcaldía de Panamá presentó ante el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo que propone la inmovilización temporal de los vehículos que obstruyan o causen daños en aceras, servidumbres públicas, vías municipales, áreas verdes y otros espacios de uso público dentro del distrito de Panamá.

La iniciativa fue discutida y aprobada este miércoles en la Comisión de Asesoría Legal, Asuntos Laborales y Sindicales, presidida por el representante de Chilibre, Josimar Camaño Prado. En la reunión participaron funcionarios del área legal de la Alcaldía de Panamá, así como César Kiamco, representante de Bella Vista, Kira Ponce de Santa Ana; e Ismael Atencio, representante del corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

Durante la sesión se propuso modificar varios artículos del proyecto con el fin de reforzar las garantías de los ciudadanos.

Según explicó el representante de Bella Vista, la iniciativa no busca sancionar infracciones, una facultad que corresponde a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), sino proteger los espacios públicos, evitar la obstrucción peatonal y resguardar la infraestructura municipal.

Durante la discusión del proyecto se detalló que la medida contempla la colocación de dispositivos de inmovilización conocidos como “botas”, en las llantas de los autos estacionados en áreas prohibidas. Estos serían instalados por personal municipal y, en los corregimientos, por inspectores autorizados, con el propósito de atender el desorden generado por el uso indebido de los espacios públicos.

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Además, el proyecto establece que el propietario del vehículo deberá pagar una tasa para que el dispositivo sea retirado. El monto, sin embargo, aún no ha sido definido.

Kiamco planteó la necesidad de identificar a un funcionario responsable de cada procedimiento para garantizar su adecuada documentación. También propuso que toda actuación quede respaldada con evidencia, que se coloque un aviso visible en el vehículo y que este detalle las razones de la inmovilización.

Asimismo, se sugirió que el aviso incluya información de contacto y los pasos que deberá seguir el conductor para solicitar la liberación del vehículo.

Durante el debate también surgieron interrogantes sobre la posibilidad de concesionar servicios relacionados con la inmovilización vehicular. Algunos participantes solicitaron que el proyecto establezca de forma expresa que cualquier contratación o concesión deberá contar con la aprobación previa del Concejo Municipal. No obstante, los asesores legales indicaron que ese requisito ya está contemplado en la normativa vigente.

La iniciativa fue aprobada por la comisión y continuará su trámite en el Concejo Municipal. El artículo referente a las tasas será remitido a la Comisión de Hacienda para su análisis antes de que el proyecto avance a las siguientes etapas de discusión.