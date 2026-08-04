Anticuerpo contra el virus sincitial podría reducir 80% los casos graves en bebé

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Minsa incorporará anticuerpos monoclonales contra el virus sincitial respiratorio como estrategia para proteger a los recién nacidos y reducir las hospitalizaciones y los casos graves durante los primeros seis meses de vida.

El anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio (VSR) podría reducir hasta en un 80% los ingresos de bebés a las unidades de cuidados intensivos (UCI), según estudios y la experiencia de países que ya incorporaron esta estrategia preventiva.

La medida forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Salud (Minsa) para disminuir las hospitalizaciones y las complicaciones asociadas a este virus, considerado una de las principales causas de infecciones respiratorias graves en lactantes.

La urgencia de fortalecer la prevención quedó en evidencia durante la reciente temporada de circulación del VSR, cuando el aumento de los casos llevó a las unidades de cuidados intensivos del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel al límite de su capacidad.

Raúl Esquivel, pediatra, infectólogo y encargado de la Unidad de Epidemiología del Hospital del Niño, explicó que los anticuerpos monoclonales constituyen una inmunización pasiva, ya que proporcionan al bebé defensas listas para combatir el virus, a diferencia de las vacunas tradicionales, que estimulan al organismo para producir sus propios anticuerpos.

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“El anticuerpo monoclonal brinda protección inmediata durante aproximadamente seis meses, periodo en el que los lactantes presentan el mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves por virus sincitial respiratorio”, señaló el especialista.

Esquivel indicó que esta estrategia cuenta con un sólido respaldo científico y ya ha sido implementada en países como Chile, España, Francia y Estados Unidos. En esas naciones se ha documentado una reducción cercana al 80% de los ingresos a las unidades de cuidados intensivos durante las temporadas de mayor circulación del virus.

Además de disminuir los casos que requieren atención en cuidados intensivos, el especialista explicó que la inmunización pasiva también reduce las visitas a los servicios de urgencias, las hospitalizaciones y, en consecuencia, el riesgo de complicaciones e infecciones asociadas a la atención hospitalaria.

El infectólogo agregó que los anticuerpos monoclonales complementan la vacunación materna durante el embarazo, ya que representan una alternativa para proteger a los bebés cuyas madres no pudieron recibir la vacuna en el momento recomendado.

El virus sincitial respiratorio es una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía en menores de un año. Los bebés menores de seis meses son quienes presentan el mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave, especialmente durante la temporada de mayor circulación del virus.

Ante este escenario, Esquivel hizo un llamado a los padres y cuidadores a informarse sobre esta medida preventiva y a respaldar las estrategias impulsadas por el Minsa, al destacar que la prevención representa una inversión en la salud y el bienestar de la niñez.

Con la incorporación de los anticuerpos monoclonales, el Minsa busca fortalecer la protección de los recién nacidos mediante intervenciones respaldadas por evidencia científica, con el objetivo de reducir la enfermedad grave, prevenir muertes evitables y disminuir la presión sobre los servicios hospitalarios durante la temporada de circulación del VSR.