Panamá, 22 de abril del 2026

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    MOP

    Anuncian el cierre temporal del puente de las Américas por evaluaciones técnicas

    Henry Cárdenas P.
    Anuncian el cierre temporal del puente de las Américas por evaluaciones técnicas
    Se estima que el cierre de la vía dure cerca de cuatro horas. LP/Gabriel Rodríguez

    El puente de las Américas será cerrado en su totalidad como parte de las evaluaciones técnicas que se le hacen a la estructura, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    De acuerdo con la entidad, se llevará a cabo una prueba de carga estructural, razón por la cual será necesario realizar el cierre total de esta vía desde las 10:00 p.m. de este jueves 23 de abril hasta las 2:00 a.m. del viernes 24.

    “Esta prueba permitirá evaluar el comportamiento de la estructura mediante la aplicación controlada de peso, con el objetivo de recopilar información técnica y garantizar condiciones seguras para la circulación vehicular”, informó el MOP en un comunicado.

    Cabe recordar que el pasado 6 de abril parte de la estructura fue alcanzada por las llamas tras una explosión debajo del puente.

    Lea aquí: Sensores medirán movimientos del Puente de las Américas durante 30 días

    El MOP, en coordinación con otras instituciones, se mantiene realizando diferentes evaluaciones al puente de las Américas, que tiene más de 60 años desde que se construyó.

    Ante el cierre, que se estima dure unas cuatro horas, se recomienda a los usuarios utilizar como ruta alterna el puente Centenario y atender las señalizaciones colocadas en el área, al igual que las indicaciones del personal autorizado.

    Anuncian el cierre temporal del puente de las Américas por evaluaciones técnicas

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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