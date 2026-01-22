Aprehenden a médico por presunto homicidio culposo en caso ocurrido en 2021

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Hospital Nicolás A. Solano informó que el médico aprehendido por un presunto caso de mala praxis ya no forma parte de su personal, y aclaró que durante ese año solo laboró por turnos en la institución.

Un hombre de 35 años, que figura como médico, fue aprehendido en el corregimiento de Bella Vista, ciudad de Panamá, por agentes de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, por su presunta vinculación con un delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio culposo.

La investigación está relacionada con un hecho ocurrido en febrero de 2021 en el Hospital Nicolás A. Solano, en Panamá Oeste, donde un paciente falleció luego de ser sometido a un procedimiento quirúrgico que ahora es objeto de una investigación por supuesta mala praxis médica.

Según informes preliminares, el paciente había sido referido desde la policlínica de Arraiján y fue intervenido quirúrgicamente por el ahora detenido en el hospital Nicolás Solano, donde posteriormente se produjo su fallecimiento.

La aprehensión se concretó luego de varios retrasos derivados de recursos presentados por la defensa del médico. El pasado miércoles 21 de enero, la Corte Suprema de Justicia resolvió uno de los últimos incidentes legales pendientes, lo que permitió ejecutar la orden de captura.

El aprehendido fue puesto a órdenes de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, que deberá presentarlo ante un juez de garantías en las próximas horas para la formulación de cargos y la definición de las medidas cautelares correspondientes.

Este caso se suma a otras investigaciones abiertas por presuntas negligencias médicas en el Hospital Nicolás A. Solano, centro hospitalario donde tres médicos ya habían sido imputados por la muerte de una joven ocurrida también en 2021.

En un comunicado, el centro hospitalario reiteró su compromiso con la ética profesional, la calidad en la atención médica y el cumplimiento de los protocolos y normas legales vigentes, y subrayó su responsabilidad con la seguridad y el bienestar de los pacientes.