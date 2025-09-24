Asociación Odontológica rechaza anteproyecto que busca penalizar la mala praxis médica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El anteproyecto de ley que adiciona artículos al Código Penal para sancionar de manera específica los delitos culposos en la prestación de servicios de salud, presentado por la diputada Yamireliz Chong, en la Asamblea Nacional, fue rechazado por la Asociación Odontológica Panameña (AOP).

La propuesta, que busca crear el “delito de mala praxis médica”, fue presentada por la diputada independiente “ante las constantes denuncias de mala praxis que se registran en el sistema de salud del país”, explicó Chong.

Según la diputada, la negligencia, impericia o descuido en la atención médica puede provocar pérdidas humanas, lesiones permanentes y un deterioro de la confianza ciudadana en el sistema de salud. Actualmente, el Código Penal solo contempla de manera general los delitos de homicidio culposo y lesiones personales, sin diferenciar la gravedad de los daños ocasionados por la mala praxis, lo que —según Chong— genera inseguridad jurídica y sensación de impunidad.

No obstante, para la AOP, el anteproyecto de ley 225 genera preocupación, ya que criminalizar a médicos y odontólogos podría producir inseguridad en el ejercicio profesional, fomentar prácticas defensivas y disminuir la calidad de la atención.

La asociación destacó que ya existen mecanismos civiles y administrativos para sancionar la negligencia comprobada y que la prioridad debería ser invertir en infraestructura, insumos, educación continua y supervisión efectiva, en lugar de impulsar persecuciones penales.

“Rechazamos categóricamente el anteproyecto y reiteramos nuestra disposición a colaborar con las autoridades en la construcción de un marco legal que garantice la protección del paciente y la seguridad jurídica de los profesionales de la salud”, subrayó el comunicado de la AOP.

Aumentan los casos de mala praxis

De acuerdo con las estadísticas citadas por Chong en su anteproyecto, en 2023 se registraron 54 casos de mala práctica médica y, en 2024, el Consejo Médico Forense realizó 62 reuniones para evaluar denuncias. Del total de casos, el 55% de los afectados eran mujeres y el 34% adultos jóvenes.

Recientemente, en el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera se han recibido cuatro denuncias por deficiencias en la atención médica; dos de ellas ya están en la instancia judicial para determinar si hubo mala praxis.

Las investigaciones del Ministerio Público incluyen la muerte de una madre y sus dos bebés, así como el fallecimiento de un hombre en la sala de espera de urgencias, denuncias registradas en agosto de este año.

El anteproyecto propone:

Tipificar de forma expresa el homicidio culposo y las lesiones culposas derivadas de la mala práctica médica, diferenciándolas de otras figuras penales.

Incorporar sanciones proporcionales, que incluyen la inhabilitación profesional durante el tiempo de la condena.

Establecer reglas claras basadas en la lex artis ad hoc , que permitan evaluar de forma justa la responsabilidad médica según los estándares técnicos y éticos aplicables.

Reforzar la responsabilidad en el manejo del expediente clínico, de manera que las omisiones graves que causen daño no queden impunes.