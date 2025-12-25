Aval estatal de $1,590 millones respalda el tramo soterrado de la Línea 3 del Metro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consejo de Gabinete aprobó un aval estatal de hasta $1,590 millones para garantizar obligaciones de pago futuras asociadas al tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá, como parte del nuevo esquema financiero del proyecto tras su separación del cuarto puente sobre el Canal.

La autorización quedó formalizada mediante el Decreto No. 40 del 23 de diciembre de 2025, que faculta al Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a constituir el aval a favor del proyecto.

El respaldo estatal permitirá garantizar obligaciones reconocidas mediante Certificados de No Objeción (CNO), derivados del contrato No. MPSA-12-2020, suscrito entre Metro de Panamá, S.A. (MPSA) y el Consorcio HPH Joint Venture, responsable del diseño, construcción, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema integral de la Línea 3.

Según detalla el decreto, el proyecto sufrió modificaciones sustanciales en su alcance original luego de que se decidiera separar la Línea 3 del proyecto del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, lo que obligó a incorporar la construcción de un túnel subterráneo. Este cambio técnico derivó en nuevas adendas contractuales y en la actualización del esquema de financiamiento inicialmente aprobado.

Ante este nuevo escenario, el Metro de Panamá solicitó al MEF la aprobación de un cronograma revisado y el respaldo financiero correspondiente a la fase 2 del proyecto, específicamente para el tramo soterrado. Tras un análisis de solvencia económica y financiera, el MEF consideró viable la emisión de un nuevo aval, con el objetivo de reducir los costos de financiamiento y asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El aval autorizado será emitido a favor del cesionario o cesionarios que participen en el esquema de financiamiento, conforme al contrato de cesión de créditos, el cual deberá ser notificado y registrado ante el MEF. El monto garantizado se reducirá de forma progresiva, a medida que el Metro de Panamá cumpla con los pagos establecidos en los Certificados de No Objeción, debidamente refrendados por la Contraloría General de la República.

El decreto también faculta al ministro o a los viceministros de Economía y Finanzas a suscribir el aval correspondiente y establece que, en caso de requerirse su ejecución, los ajustes deberán incorporarse al Presupuesto General del Estado de la vigencia fiscal que corresponda.

La Línea 3 del Metro es considerada una de las obras de infraestructura más relevantes para la movilidad entre la ciudad capital y Panamá Oeste, una región con alto crecimiento poblacional y una demanda histórica de soluciones de transporte masivo.